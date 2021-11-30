В Совфеде заявили, что принуждение к вакцинации приведёт к протестам

Член комитета Совета федераций по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что принудительная вакцинация в России приведёт к негативным последствиям.

В Греции будут штрафовать непривившихся людей старше 60 лет

Он отметил, что если введённые ранее «безобиднейшие ограничения» вызывали бурные протесты, то более жёсткие меры, в том числе штрафы, «вызовут у граждан ещё больший негатив».

«Я убеждён, что принуждение к вакцинации не сработает, особенно в России. Оно, наоборот, вызовет только протесты», - подчеркнул Круглый в эфире «Радио 1».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России не будут вводить штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПротестыКоронавирусКарантинВакцинацияСовфед
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры