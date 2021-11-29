Стартовала разработка «Спутника V» для борьбы с новым штаммом COVID-19

Дмитриев подчеркнул, что если возникнет необходимость, то «мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз модифицированной вакцины Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года».

В то же время глава РПФИ отметил, что в научно-исследовательском центре им. Гамалеи уверены, что существующие версии вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» способны защитить от заражения новым штаммом, так как уже показали высокую эффективность против других мутаций COVID-19.

