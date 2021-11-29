Стартовала разработка «Спутника V» для борьбы с новым штаммом COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о старте разработки новой версии вакцины «Спутник V» для борьбы с южно-африканским штаммом коронавируса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

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Дмитриев подчеркнул, что если возникнет необходимость, то «мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз модифицированной вакцины Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года».

В то же время глава РПФИ отметил, что в научно-исследовательском центре им. Гамалеи уверены, что существующие версии вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» способны защитить от заражения новым штаммом, так как уже показали высокую эффективность против других мутаций COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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