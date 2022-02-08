Мурашко назвал число вакцинированных от ковида подростков
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса уже вакцинировались около 41 тысячи подростков от 12 до 17 лет, сообщает ТАСС.
На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ он отметил, что добровольная вакцинация детей началась во всех субъектах, вакцина доступна.
Ранее директора центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию детей в возрасте от шести месяцев до шести лет при заболевании коронавирусом можно проводить с помощью интраназального препарата.
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