Мурашко назвал число вакцинированных от ковида подростков

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса уже вакцинировались около 41 тысячи подростков от 12 до 17 лет, сообщает ТАСС.

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На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ он отметил, что добровольная вакцинация детей началась во всех субъектах, вакцина доступна.

Ранее директора центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию детей в возрасте от шести месяцев до шести лет при заболевании коронавирусом можно проводить с помощью интраназального препарата.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ВакцинацияПодросткиКоронавирусМинздрав
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