Мурашко назвал число вакцинированных от ковида подростков

На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ он отметил, что добровольная вакцинация детей началась во всех субъектах, вакцина доступна.

Ранее директора центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию детей в возрасте от шести месяцев до шести лет при заболевании коронавирусом можно проводить с помощью интраназального препарата.