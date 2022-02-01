Инфекционист Малышев: 10% заболевших «омикроном» - дети
В Москве заболеваемость детей штаммом «омикрон» увеличилась в 14 раз, заявил Николай Малышев.
Дети составляют примерно 10% от общего числа заболевших омикрон-штаммом коронавирусной инфекцией, заболеваемость среди детей повышается, заявил врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в пресс-центре НСН.
«Общее количество заболевших значительно выросло, причем что пик прошлый в три раза превышен. Хоть и меньшее количество тяжелых форм в процентном отношении, но в арифметическом отношении эти числа все растут и растут. Мы видим буквально взрывной характер инфицированных. Наряду с этим повышается и количество заболевших детей. Примерно около 10% от всех зараженных людей – дети. Но общее количество значительно больше. Следовательно, и заболевших детей становится больше. По данным московского департамента здравоохранения, в 14 раз увеличилась инфицированность детей за последние две недели. Сейчас большая работа проводится по госпитальной базе. Дети сейчас госпитализируются в первую и вторую инфекционные больницы, а также в шестую. Дополнительно открыты койки в госпитале Сперанского. Больше половины – это дети от 0 до 3 лет. Все больше и больше детей всех возрастов болеют», - сказал Малышев.
Ранее заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 среди детей, наблюдаемый в период распространения омикрон-штамма, может быть признаком постепенного завершения пандемии.
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