Инфекционист Малышев: 10% заболевших «омикроном» - дети

«Общее количество заболевших значительно выросло, причем что пик прошлый в три раза превышен. Хоть и меньшее количество тяжелых форм в процентном отношении, но в арифметическом отношении эти числа все растут и растут. Мы видим буквально взрывной характер инфицированных. Наряду с этим повышается и количество заболевших детей. Примерно около 10% от всех зараженных людей – дети. Но общее количество значительно больше. Следовательно, и заболевших детей становится больше. По данным московского департамента здравоохранения, в 14 раз увеличилась инфицированность детей за последние две недели. Сейчас большая работа проводится по госпитальной базе. Дети сейчас госпитализируются в первую и вторую инфекционные больницы, а также в шестую. Дополнительно открыты койки в госпитале Сперанского. Больше половины – это дети от 0 до 3 лет. Все больше и больше детей всех возрастов болеют», - сказал Малышев.

Ранее заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 среди детей, наблюдаемый в период распространения омикрон-штамма, может быть признаком постепенного завершения пандемии.

