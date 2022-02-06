Для вакцинации детей до 6 лет можно использовать интраназальную вакцину - Гинцбург

По мнению директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинацию детей в возрасте от шести месяцев до шести лет при заболевании коронавирусом можно проводить с помощью интраназального препарата. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Гинцбург: Через 20 дней начнется отбор детей для исследования вакцины

«Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина», — приводит цитату Гинцбурга ТАСС.

Ранее иммунолог Врач Николай Крючков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , почему коронавирусом стали заражаться дети и как это может повлиять на развитие пандемии.

«По детям сейчас опасность большая, потому что они в таком объеме не госпитализировались раньше. Дети, кроме тех, кому до 2-3-х лет, и раньше относились к устойчивым с точки зрения развития тяжелых случаев течения заболевания, смертей, реанимации. Так и осталось в сравнении с пожилыми, больными. Но при этом количество заболевших детей приводит к тому, что их число в больницах увеличивается. В России точной статистики по госпитализированным детям сейчас нет, но, скорее всего, это тоже рекордные цифры», - отметил иммунолог.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияВакцинаДетиКоронавирусАлександр Гинцбург
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