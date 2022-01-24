Мурашко назвал число привившихся от COVID-19 взрослых россиян

Выступая на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения он подчеркнул, что Москва поддерживает «стратегию обеспечения глобальной вакцинации к COVID-19 к середине 2022 года», в рамках которой необходимо, чтобы вакцинацию прошли 70% населения земного шара.

«В России охват населения уже достиг указанных цифр для взрослого населения», — отметил министр.

Мурашко также назвал вакцинацию самым надёжным способом защиты от COVID-19 и рассказал, что среди тяжелобольных пациентов с коронавирусом непривитых менее 0,03%.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 63,7% до 64,4%.

