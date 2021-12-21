Мурашко назвал число больных ковидом детей в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России коронавирусом болеют более 40 тысяч детей.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:КоронавирусБолезньДетиМинздрав
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