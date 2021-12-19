Гинцбург: Для исследования вакцины для детей 6-11 потребуется около трех месяцев

«Что касается вакцины для подростков 6-11 лет, то этот пакет документов на получение разрешения на клинические испытания вакцины для этой категории детей подан. Я надеюсь, не больше месяца эксперты Минздрава будут рассматривать эти документы и - с замечаниями или без замечаний - нам разрешат приступить к исследованиям этой вакцины, что займет порядка трех месяцев», - цитирует его ТАСС.

Ранее врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил в пресс-центре НСН, что детская вакцина от коронавируса будет сохранять защитную функцию, но реактогенность препарата будет значительно меньше.

«Надо еще помнить, что мы набрали пока только меньше 40% взрослых, а у детей появится много вопросов. Об этом, конечно, Минздраву и научной общественности надо подумать, обсудить и дать свои рекомендации. Детская вакцина отличается тем, что там значительно меньшее количество антигена. Считается, что это будет достаточно для эффективности как иммунологической, так и эпидемиологической, то есть, защитная функция вакцины будет сохранена. Но реактогенность будет значительно меньше», - объяснил Малышев.



