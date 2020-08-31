Мурашко: на этой неделе начнутся пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на этой неделе начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.

«Мы видим, что она безопасна и эффективна», - добавил он.

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Ранее в понедельник Мурашко заявил, что первые большие партии вакцины против коронавируса COVID-19 начнут поставлять уже в сентябре. Глава Минздрава добавил, что для третьего этапа испытания вакцины уже отобраны 2,5 тысячи добровольцев.

Первую отечественную вакцину против COVID-19 разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она была зарегистрирована в августе под названием «Спутник V».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что вакцину вводили и его дочери. Известно, что в дальнейших испытаниях препарата примут участие добровольцы в Белоруссии.

Путин также рассказал, что в сентябре в России появится вторая вакцина, она сейчас проходит клинические испытания и может быть зарегистрирован в ускоренном порядке, передавал телеканал «360».

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что в России прошел эпидемический уровень заболеваемости COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
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