Путин рассказал о самочувствии своей дочери после вакцинации

Президент России Владимир Путин в интервью на канале «Россия-1» рассказал, что его дочь после вакцинации российской вакциной чувствует себя хорошо.

«Она общается с большим количеством людей и, конечно, ей для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищённой. Да, я сказал, что у неё температура была 38,4 в первый день, во второй день – 37 с небольшим и всё. И после второй прививки (через 21 день) тоже был небольшой подъём температуры, но всё нормально. Я с ней только что разговаривал по телефону, чувствует себя хорошо. Слава Богу, всё нормально», - рассказал российский президент.

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Российский лидер добавил, что отечественная вакцина безвредна. Он подчеркнул, что исследования будут продолжаться, они соответствуют международным практикам и российскому законодательству.

Президент напомнил, что в сентябре в России появится вторая вакцина, которая разрабатывается ГНЦ «Вектор». Обе вакцины, которые были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и в ГНЦ «Вектор», будут конкурировать на российском рынке, прежде всего по степени по безопасности.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусВладимир Путин
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