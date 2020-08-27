Путин рассказал о самочувствии своей дочери после вакцинации

Президент России Владимир Путин в интервью на канале «Россия-1» рассказал, что его дочь после вакцинации российской вакциной чувствует себя хорошо.

«Она общается с большим количеством людей и, конечно, ей для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищённой. Да, я сказал, что у неё температура была 38,4 в первый день, во второй день – 37 с небольшим и всё. И после второй прививки (через 21 день) тоже был небольшой подъём температуры, но всё нормально. Я с ней только что разговаривал по телефону, чувствует себя хорошо. Слава Богу, всё нормально», - рассказал российский президент.