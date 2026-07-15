В России завершен весенний призыв 141 тысячи новобранцев

Оповещение о явке в военный комиссариат проводилось через электронные повестки. Сведения об их направлении фиксировались в общедоступном реестре, а уведомления о введении или снятии ограничительных мер поступали гражданам в личный кабинет на портале государственных услуг, уточнили в Минобороны.

В России в августе 2025 года изменили правила призыва на срочную службу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

