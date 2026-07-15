В России завершен весенний призыв 141 тысячи новобранцев
В России официально завершен весенний призыв граждан на военную службу. В войска направили 141 тысячу новобранцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Отправка в войска проходила на основании указа президента от 29 декабря 2025 года. Одновременно ведомство подтвердило, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки, были своевременно уволены и возвращены к местам постоянного проживания.
Оповещение о явке в военный комиссариат проводилось через электронные повестки. Сведения об их направлении фиксировались в общедоступном реестре, а уведомления о введении или снятии ограничительных мер поступали гражданам в личный кабинет на портале государственных услуг, уточнили в Минобороны.
В России в августе 2025 года изменили правила призыва на срочную службу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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