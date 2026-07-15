В России завершен весенний призыв 141 тысячи новобранцев

В России официально завершен весенний призыв граждан на военную службу. В войска направили 141 тысячу новобранцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Отправка в войска проходила на основании указа президента от 29 декабря 2025 года. Одновременно ведомство подтвердило, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки, были своевременно уволены и возвращены к местам постоянного проживания.

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Оповещение о явке в военный комиссариат проводилось через электронные повестки. Сведения об их направлении фиксировались в общедоступном реестре, а уведомления о введении или снятии ограничительных мер поступали гражданам в личный кабинет на портале государственных услуг, уточнили в Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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