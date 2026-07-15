Эксперт назвал вероятные регионы запуска дронов по Воронежу

В ночь на 15 июля БПЛА Вооруженных сил Украины атаковали Воронеж. Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с aif.ru предположил, с каких территорий могли быть запущены эти дроны.

По мнению эксперта, если речь идет о беспилотниках самолетного типа, то их запуск, вероятнее всего, осуществлялся с территории Сумской или Черниговской областей.