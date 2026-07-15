Эксперт назвал вероятные регионы запуска дронов по Воронежу
В ночь на 15 июля БПЛА Вооруженных сил Украины атаковали Воронеж. Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с aif.ru предположил, с каких территорий могли быть запущены эти дроны.
По мнению эксперта, если речь идет о беспилотниках самолетного типа, то их запуск, вероятнее всего, осуществлялся с территории Сумской или Черниговской областей.
Специалист также уточнил, что траектория полета аппаратов не была прямолинейной. Дроны огибали населенные пункты, зоны противовоздушной обороны и воинские части, а также использовали складки рельефа для максимально скрытного достижения точки атаки.
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в пригороде столицы региона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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