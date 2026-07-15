Эксперт назвал вероятные регионы запуска дронов по Воронежу

В ночь на 15 июля БПЛА Вооруженных сил Украины атаковали Воронеж. Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с aif.ru предположил, с каких территорий могли быть запущены эти дроны.

По мнению эксперта, если речь идет о беспилотниках самолетного типа, то их запуск, вероятнее всего, осуществлялся с территории Сумской или Черниговской областей.

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Специалист также уточнил, что траектория полета аппаратов не была прямолинейной. Дроны огибали населенные пункты, зоны противовоздушной обороны и воинские части, а также использовали складки рельефа для максимально скрытного достижения точки атаки.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в пригороде столицы региона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:БеспилотникиВСУВоронежская Область

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