Оперштаб: В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли за сутки 49 пациентов от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные приводятся в официальном телеграм-канале оперштаба.

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Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония и имелся положительный результат теста на коронавирус.

Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Москве составило 3187.

Напомним, в Москве с 9 июня был отменен режим самоизоляции и пропускная система. Тем не менее оперштаб напоминает, что при симптомах ОРВИ необходимо для безопасности себя и окружающих вызвать врача на дом.

За минувшие сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса, из которых 1195 - в Москве.



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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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