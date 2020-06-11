Оперштаб: В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли за сутки 49 пациентов от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные приводятся в официальном телеграм-канале оперштаба.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония и имелся положительный результат теста на коронавирус.
Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Москве составило 3187.
Напомним, в Москве с 9 июня был отменен режим самоизоляции и пропускная система. Тем не менее оперштаб напоминает, что при симптомах ОРВИ необходимо для безопасности себя и окружающих вызвать врача на дом.
За минувшие сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса, из которых 1195 - в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru