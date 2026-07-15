Маша Распутина назвала подачкой назначенную ей пенсию в 8 тысяч рублей

Певица Маша Распутина отказалась от получения пенсии, назвав такие выплаты позорными. Об этом артистка заявила на юбилейной 15 церемонии вручения премии Fashion Summer Awards 2026 в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Исполнительница подчеркнула, что находится на эстраде уже 37 лет и предпочитает самостоятельно зарабатывать на жизнь, пока остается востребованной.

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«А зачем мне такая кость брошенная? Слава богу, что я до сих пор востребована», – возмутилась певица. По ее словам, она не нуждается в подобных подачках и намерена всегда оставаться молодой и активной.

Ранее стало известно, что певице была назначена пенсия в размере 8 тысяч рублей. Ее супруг Виктор Захаров пояснил, что оформить выплаты можно было еще несколько лет назад, но документы были поданы только сейчас, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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