Маша Распутина назвала подачкой назначенную ей пенсию в 8 тысяч рублей

Певица Маша Распутина отказалась от получения пенсии, назвав такие выплаты позорными. Об этом артистка заявила на юбилейной 15 церемонии вручения премии Fashion Summer Awards 2026 в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Исполнительница подчеркнула, что находится на эстраде уже 37 лет и предпочитает самостоятельно зарабатывать на жизнь, пока остается востребованной.