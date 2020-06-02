В Минздраве рассказали о возвращении России к привычной жизни после COVID-19
Россия сможет вернуться к привычной жизни после того, как ситуацию с коронавирусом COVID-19 удастся взять под контроль с помощью лекарств. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на конгрессе по новым технологиям в лечении гинекологических заболеваний, передаёт «Интерфакс».
На днях министерство сообщило о регистрации первого лекарства против коронавируса под названием «Авифавир». Его производители утверждают, что с помощью этого препарата удаётся избавить от симптомов коронавируса в два раза быстрее. «Авифавир» хорошо изучен, в Японии его применяют при лечении тяжёлых форм гриппа. В Японии он известен как «Фавипиравир» с коммерческим названием «Авиган». При этом, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследования, препарат может вызывать отклонения в развитии у ребенка, если мать принимает его во время беременности.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что часть ограничений останется до появления вакцины против коронавируса. Его производство в России могут начать в конце лета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru