Эксперт назвал способы сделать цены на новостройки справедливыми

Сделать цены на новостройки более справедливыми можно только при помощи комплексного подхода, а простое административное ограничение стоимости квадратного метра приведет лишь к сокращению объемов строительства. Об этом в беседе с изданием «ФедералПресс» заявил генеральный директор строительной компании Филипп Шраге.

По мнению эксперта, гораздо эффективнее снижать себестоимость жилья через развитие инженерной инфраструктуры и ускорение процедур согласования. Также положительный результат обеспечат снижение стоимости финансирования, обеспечение отрасли квалифицированными кадрами и общее увеличение предложения на рынке.

Почти все новостройки в России сдают с дефектами

Специалист обратил внимание на текущее сокращение запуска новых строительных проектов по всей стране, что в будущем неизбежно окажет давление на стоимость недвижимости. Он подчеркнул, что справедливая цена должна оставаться доступной для покупателя, одновременно позволяя застройщикам возводить новые дома и объекты социальной инфраструктуры для нормального долгосрочного развития рынка.

Эксперт Российской гильдии риэлторов Ольга Филитович в беседе с НСН рассказала, почему новостройки эконом-класса сдают позиции на рынке недвижимости.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Максим Конанков / Octagon.Media
ТЕГИ:ЦеныСтроительствоНедвижимость

Горячие новости

Все новости

партнеры