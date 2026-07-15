Эксперт назвал способы сделать цены на новостройки справедливыми

Сделать цены на новостройки более справедливыми можно только при помощи комплексного подхода, а простое административное ограничение стоимости квадратного метра приведет лишь к сокращению объемов строительства. Об этом в беседе с изданием «ФедералПресс» заявил генеральный директор строительной компании Филипп Шраге.

По мнению эксперта, гораздо эффективнее снижать себестоимость жилья через развитие инженерной инфраструктуры и ускорение процедур согласования. Также положительный результат обеспечат снижение стоимости финансирования, обеспечение отрасли квалифицированными кадрами и общее увеличение предложения на рынке.