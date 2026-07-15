Адвокат раскрыл, можно ли хранить треки иноагентов в соцсетях

Хранение музыкальных треков иностранных агентов в личных или открытых плейлистах в соцсетях пользователей является законным и не образует состава административного правонарушения. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил адвокат Сергей Жорин.

Юрист подчеркнул, что действующие нормы права не содержат общего запрета на прослушивание, сохранение в личной библиотеке или размещение на страницах в социальных сетях произведений только на основании включения исполнителя в соответствующий реестр.

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Законодательство регулирует деятельность самого иностранного агента и обязывает его маркировать создаваемые или распространяемые материалы. Обычный пользователь, который просто сохранил или разместил музыкальный трек, под эти санкции не подпадает.

При этом эксперт предупредил о возможных рисках при самостоятельной загрузке чужих аудиозаписей в соцсети в обход встроенных лицензированных библиотек платформ, что может повлечь вопросы о нарушении авторских прав.

Кроме того, содержание конкретного произведения не должно нарушать общие законодательные запреты, включая распространение экстремистских материалов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Смитюк Юрий/ТАСС
ТЕГИ:СоцсетиИноагентыМузыканты

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