Адвокат раскрыл, можно ли хранить треки иноагентов в соцсетях

Хранение музыкальных треков иностранных агентов в личных или открытых плейлистах в соцсетях пользователей является законным и не образует состава административного правонарушения. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил адвокат Сергей Жорин.

Юрист подчеркнул, что действующие нормы права не содержат общего запрета на прослушивание, сохранение в личной библиотеке или размещение на страницах в социальных сетях произведений только на основании включения исполнителя в соответствующий реестр.