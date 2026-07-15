Министр обороны Украины Федоров объявил об уходе с поста

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку. Об уходе с занимаемой должности и перечне незавершенных задач он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, ему не удалось полностью завершить организационную трансформацию ведомства в соответствии со стандартами НАТО. Хотя новая структура была запущена и часть сотрудников уволена, требовалось более решительно избавляться от тех, кто тормозил необходимые изменения.

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Кроме того, не все государственные закупки были переведены на тендерную основу. Федоров также признал, что ему не получилось выстроить культуру ответственности за принимаемые управленческие решения.

Источники издания Financial Times объяснили уход Федорова тем, что он мешал лицам, пытавшимся обогатиться за счет военного бюджета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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