Министр обороны Украины Федоров объявил об уходе с поста

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку. Об уходе с занимаемой должности и перечне незавершенных задач он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, ему не удалось полностью завершить организационную трансформацию ведомства в соответствии со стандартами НАТО. Хотя новая структура была запущена и часть сотрудников уволена, требовалось более решительно избавляться от тех, кто тормозил необходимые изменения.