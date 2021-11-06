Мурашко анонсировал скорое окончание экспертизы детской вакцины от COVID-19
Экспертиза вакцины от коронавируса на базе российского «Спутника V» для детей близится к завершению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.
Он обратил внимание на важность защиты маленьких детей от вируса. Особенно на фоне того, что в России увеличилась детская заболеваемость CОVID-19. Только в Рязанской области под наблюдением врачей находятся свыше трех тысяч несовершеннолетних пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в России первая и вторая фаза клинических испытаний детской вакцины от COVID-19 завершены, и теперь сроки ее применения зависят от Минздрава.
«Детская вакцина отличается тем, что это в пять раз разведенный «Спутник». Этот вариант вакцины испытывался на детях в возрасте от 12 до 17 лет. Для детей более младшего возраста ее официально применять нельзя. При этом я слышал, что в Китае разрешили использовать вакцину с трехлетнего возраста. Все документы находятся в Минздраве, так что это (сроки начала применения детской вакцины – прим. НСН) зависит от них. Мы очень медленно разворачиваемся в этом плане. Три месяца решали, надо ли вообще ее делать или нет. Мы все сделали», - сказал Гинцбург.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru