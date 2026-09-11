Юшков: Активность хуситов в Красном море взвинтит цены на нефть до $130 за баррель
Игорь Юшков заявил НСН, что нефтяной рынок волнует судьба экспорта из Саудовской Аравии.
Активность хуситов в Красном море взвинтит цены на нефть до $130 за баррель, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Арабские и израильские официальные лица готовятся к продолжению боевых столкновений между США и Ираном, а также к возможному обострению ситуации, пишут СМИ. По имеющимся данным WSJ, Иран возобновил сборку баллистических ракет в подземельях. Готовятся и союзные Ирану хуситы в Йемене, которые в начале месяца начали наступление на юго-западные территории государства. Вчера мятежное движение «Ансар Аллах» захватило портовый город Моха (Мока) и почти все йеменские острова в Красном море. Сегодня оно взяло под свой контроль остров Майун и деревню Мурад вдоль пролива Баб-эль-Мандеб. Юшков оценил последствия эскалации для рынка нефти.
«Если бы они перекрыли пролив Баб-эль-Мандеб, это означало бы, что торговля между Азией и Европой пошла бы вокруг Африки. В таком случае будет дороже доставлять товары из Азии в Европу и наоборот. Это привело бы к тому, что в цену углеводородов закладывали бы более дорогую логистику. Конечно, это поднимет цены на нефть на пять долларов на каждый баррель как минимум. А если плюс к этому еще будут атаки на Саудовскую Аравию, мы можем увидеть и 120-130 долларов за баррель», - рассказал он.
Он объяснил, почему нефтяной рынок больше волнует судьба экспорта из Саудовской Аравии.
«Если хуситы будут атаковать нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, она через Красное море не сможет вообще ничего экспортировать. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия загрузила именно свой порт на Красном море. Именно оттуда они сейчас выводят нефть на мировой рынок, насыщают его, мощность трубы там доведена до семи миллионов баррелей в сутки. А они добывают около десяти в целом, поэтому это большая доля. Если хуситы будут атаковать этот порт или танкеры, на мировом рынке будет дефицит нефти, цена будет расти. Даже только ожидания этого уже толкают цены вверх. Мировой рынок закладывает такой сценарий, что экспорт нефти Саудовской Аравии сильно уменьшится», - объяснил он.
Уже в ближайшее время цены на нефть могут дойти до $120 за баррель, так как это единственный шанс Ирана противостоять США в конфликте, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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