Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией детей от COVID-19

Прививки от COVID-19 детям начнут делать в марте 2022 года, сообщается на сайте минздрава страны. Решение закреплено постановлением Национальной комиссии по вакцинации и эпидемиологии «в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков».

Коста-Рика закупила в октябре 3,5 миллионов доз препарата у компании Pfizer. Из них полутора миллионами доз планируют привить детей, остальными – взрослых, кому положена третья вакцинация, сообщила местная газета The Tico Times.

Отмечается, что прививка от COVID-19 в Коста-Рике вошла в список обязательных в марте, но это обязательство не касалось детей младше 12 лет.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в России первая и вторая фаза клинических испытаний детской вакцины от COVID-19 завершены, и теперь сроки ее применения зависят от Минздрава.

«Детская вакцина отличается тем, что это в пять раз разведенный «Спутник». Этот вариант вакцины испытывался на детях в возрасте от 12 до 17 лет. Для детей более младшего возраста ее официально применять нельзя. При этом я слышал, что в Китае разрешили использовать вакцину с трехлетнего возраста. Все документы находятся в Минздраве, так что это (сроки начала применения детской вакцины – прим. НСН) зависит от них. Мы очень медленно разворачиваемся в этом плане. Три месяца решали, надо ли вообще ее делать или нет. Мы все сделали», - сказал Гинцбург.



