Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией детей от COVID-19
Обязательную вакцинацию от коронавируса для детей возраста от 5 до 11 лет ввела Коста-Рика. Страна стала первой в мире, где принято такое решение.
Прививки от COVID-19 детям начнут делать в марте 2022 года, сообщается на сайте минздрава страны. Решение закреплено постановлением Национальной комиссии по вакцинации и эпидемиологии «в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков».
Коста-Рика закупила в октябре 3,5 миллионов доз препарата у компании Pfizer. Из них полутора миллионами доз планируют привить детей, остальными – взрослых, кому положена третья вакцинация, сообщила местная газета The Tico Times.
Отмечается, что прививка от COVID-19 в Коста-Рике вошла в список обязательных в марте, но это обязательство не касалось детей младше 12 лет.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в России первая и вторая фаза клинических испытаний детской вакцины от COVID-19 завершены, и теперь сроки ее применения зависят от Минздрава.
«Детская вакцина отличается тем, что это в пять раз разведенный «Спутник». Этот вариант вакцины испытывался на детях в возрасте от 12 до 17 лет. Для детей более младшего возраста ее официально применять нельзя. При этом я слышал, что в Китае разрешили использовать вакцину с трехлетнего возраста. Все документы находятся в Минздраве, так что это (сроки начала применения детской вакцины – прим. НСН) зависит от них. Мы очень медленно разворачиваемся в этом плане. Три месяца решали, надо ли вообще ее делать или нет. Мы все сделали», - сказал Гинцбург.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+41 335 / сут.
Умерли
246 тыс.+1 188 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+29 201 / сут.
- Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией детей от COVID-19
- В зоопарке США у двух гиен выявили коронавирус
- Власти Карелии решили не продлевать нерабочие дни
- В МИД РФ подтвердили обсуждение темы Украины в рамках визита директора ЦРУ
- Из МВД поступают противоречивые данные о задержанных по делу о хулигантстве в новой Москве
- В Севастополе не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября
- В Чечне и Ульяновской области рабочие дни начнутся с 8 ноября
- В Союзном государстве работают над созданием объединяющего символа
- В Татарстане введут QR-коды на проезд в общественном транспорте пожилых
- СК РФ ходатайствует о заключении под стражу напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru