«Если с камеры приходят хотя бы один-два штрафа в сутки, значит, она точно рабочая, не муляж. Почему в местах установки камер так мало нарушений или фиксации? Тут либо водитель действительно соблюдает правила дорожного движения в местах с установленной камерой, либо на машине поддельные номера. То есть камера фиксирует, но отправить некому. Установка муляжей предусмотрена и законом, и стандартом. В местах, где, допустим, камера уже привела к падению числа нарушений, ее перемещают на новое место, а вместо нее могут поставить муляж как пассивный, то есть просто коробка в виде камеры, так и активный - с радиолокационным излучателем, который имитирует работу радара», - рассказал он.

Также Шухман подчеркнул, что камера не может сломаться незаметно, так как она подключена к системе и подает сигнал о неисправностях.

«По идее, во всех контрактах на обслуживание, которые регион заключает с поставщиками услуг, прописывается в том числе и мониторинг работоспособности комплекса. Соответственно, если какая-то камера выходит из строя, должен появляться маячок, который показывает, что с такой-то камерой есть проблемы, соответственно, вызывается обслуживающая организация. Незаметно камеры сломаться не могут. Обычно в контракте прописываются сроки устранения неисправности. Большая часть водителей все-таки соблюдает правила дорожного движения. Но, естественно, чем больше камер, тем больше штрафов», - подытожил он.