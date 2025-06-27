Муляжи или хитрые водители?: Почему камеры в регионах не фиксируют нарушения
Муляжи дорожных камер по закону могут устанавливаться там, где снизилась статистика нарушений, заявил НСН Григорий Шухман. А вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр призвал проверить устаревшие камеры Краснодарского края.
Если в местах, где установлена камера, фиксируется мало нарушений или ДТП, это может означать, что, либо водители там действительно стараются ездить аккуратно, либо на машинах установлены поддельные номера. Об этом в беседе с НСН рассказал разработчик ГОСТа дорожных камер Григорий Шухман.
В Национальном союзе автомобилистов (НАС) заподозрили, что Краснодарский край ставит муляжи вместо камер фиксации нарушений на дорогах, сообщает Telegram-канал Mash. При этом, по статистике, в Краснодарском крае ДТП в 1,5 раза больше, чем в Москве, и в 2,5 раза больше, чем в Подмосковье. Кубань также заняла последнее место по числу официальных штрафов. Одна камера записывает всего два нарушения в сутки, в то время как в других крупных регионах – по 60. Шухман предположил, почему могут быть такие несовпадения.
«Если с камеры приходят хотя бы один-два штрафа в сутки, значит, она точно рабочая, не муляж. Почему в местах установки камер так мало нарушений или фиксации? Тут либо водитель действительно соблюдает правила дорожного движения в местах с установленной камерой, либо на машине поддельные номера. То есть камера фиксирует, но отправить некому. Установка муляжей предусмотрена и законом, и стандартом. В местах, где, допустим, камера уже привела к падению числа нарушений, ее перемещают на новое место, а вместо нее могут поставить муляж как пассивный, то есть просто коробка в виде камеры, так и активный - с радиолокационным излучателем, который имитирует работу радара», - рассказал он.
Также Шухман подчеркнул, что камера не может сломаться незаметно, так как она подключена к системе и подает сигнал о неисправностях.
«По идее, во всех контрактах на обслуживание, которые регион заключает с поставщиками услуг, прописывается в том числе и мониторинг работоспособности комплекса. Соответственно, если какая-то камера выходит из строя, должен появляться маячок, который показывает, что с такой-то камерой есть проблемы, соответственно, вызывается обслуживающая организация. Незаметно камеры сломаться не могут. Обычно в контракте прописываются сроки устранения неисправности. Большая часть водителей все-таки соблюдает правила дорожного движения. Но, естественно, чем больше камер, тем больше штрафов», - подытожил он.
В свою очередь вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр пояснил НСН, что статистика аварийности на дорогах Краснодарского края совершенно не сходится с количеством штрафов и камер по этому региону, многие камеры там явно устарели и пропускают половину нарушений.
«Совершенно очевидно, что плотность движения в Краснодарском крае достаточно высокая. Мы провели исследование и выявили такую статистику. Теперь хотим узнать, почему так происходит. Не так давно мы попросили премьер-министра РФ повлиять на ревизию камер на дорогах общего пользования, так как внушительная их часть устарела. Некоторые вообще не работают. С учетом того, что сегодня сотрудников ГАИ на дорогах почти нет, камеры фотофиксации несут на себе серьезную нагрузку, фактически отвечая за безопасность. Может быть, в Краснодарском крае замечательные водители, но это никак не коррелируется со статистикой аварийности. Так что мы хотим, чтобы работа этих устаревших камер была проверена», - пояснил он.
Ранее член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил, что сообщения о том, что камеры фотовидеофиксации в России устарели и работают неэффективно, лишены оснований – данные о возрасте камер нигде официально не опубликованы, а их работу можно оценить как удовлетворительную.
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