«Мухи с котлетами»: Климатолог заступился за «безответственных» Россию и Китай в ООН

Решение России наложить вето на резолюцию ООН по климату и безопасности вызвано политическими интересами, но не означает безответственное отношение страны к климатическим проблемам, заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Это политика, которая связана наверняка с высказываниями других стран, связывание мух с котлетами. Но это не означает, что Россия безответственно относится к вопросу климата, даже сочетание "климатическая безопасность" нам не чуждо. Россия без слова "безопасность" к климату относится совершенно ответственно. Более того, Минприроды у нас приняло типовой паспорт климатической безопасности субъекта РФ, есть такой документ, и он научно абсолютно строгий. Если регион делает план адаптации к изменениям климата, он обязан следовать этому паспорту как шаблону», - отметил Кокорин.

Накануне Россия наложила вето на разрабатывавшийся несколько лет проект резолюции Совбеза ООН «Климат и безопасность», в котором климатические изменения впервые были рассмотрены в качестве отдельной угрозы безопасности. Представители РФ уверены, что предложенный подход может стать предлогом для того, чтобы вмешиваться в вооруженные конфликты и внутренние дела других государств.

Против также выступила Индия, Китай – воздержался, а в США уже обвинили Москву в игнорировании интересов мирового сообщества.

По словам Кокорина, Индия и Китай продемонстрировали свою заинтересованность и готовность решать климатические вопросы еще на Конференции в Глазго.