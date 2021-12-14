«Мухи с котлетами»: Климатолог заступился за «безответственных» Россию и Китай в ООН
Алексей Кокорин отметил, что страны активно решают свои климатические задачи, несмотря на неодобрение резолюции Совбеза ООН.
Решение России наложить вето на резолюцию ООН по климату и безопасности вызвано политическими интересами, но не означает безответственное отношение страны к климатическим проблемам, заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Это политика, которая связана наверняка с высказываниями других стран, связывание мух с котлетами. Но это не означает, что Россия безответственно относится к вопросу климата, даже сочетание "климатическая безопасность" нам не чуждо. Россия без слова "безопасность" к климату относится совершенно ответственно. Более того, Минприроды у нас приняло типовой паспорт климатической безопасности субъекта РФ, есть такой документ, и он научно абсолютно строгий. Если регион делает план адаптации к изменениям климата, он обязан следовать этому паспорту как шаблону», - отметил Кокорин.
Накануне Россия наложила вето на разрабатывавшийся несколько лет проект резолюции Совбеза ООН «Климат и безопасность», в котором климатические изменения впервые были рассмотрены в качестве отдельной угрозы безопасности. Представители РФ уверены, что предложенный подход может стать предлогом для того, чтобы вмешиваться в вооруженные конфликты и внутренние дела других государств.
Против также выступила Индия, Китай – воздержался, а в США уже обвинили Москву в игнорировании интересов мирового сообщества.
По словам Кокорина, Индия и Китай продемонстрировали свою заинтересованность и готовность решать климатические вопросы еще на Конференции в Глазго.
«Если говорить строго о климатической политике, я был в Глазго, там Китай занимал очень прогрессивную позицию – вместе с США они подписали совместную декларацию с достаточно сильным шагами, которые они будут делать. Каждый делает свои, но синхронно. Китай – мощная, сильная страна, они очень много делают для перевооружения своей экономики, у них сразу выбросы перестают расти, потом будут снижаться. И угольную энергетику они будут снижать, что почти чудо в их ситуации. А вот Индия сложнее – там миллиард с лишним очень бедного населения, индусы говорили, что не знают, как с этим совладать – баланс между поглощением и выбросами. У каждой страны своя специфическая ситуация. В Глазго Россия выглядела достойно, никаких проблем не возникало. Российского бизнеса было очень много – 250 человек, они вели себя очень знающе», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата, 26-я сессия состоялась в Глазго, где делегации из почти 200 стран согласовали новое глобальное соглашение по климату. Документ должен подтолкнуть страны к тому, чтобы взять на себя более масштабные обязательства по ограничению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году, а также ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Как считают представители многих стран, достигнутые договоренности слишком слабы.
Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг сообщила тогда, что недовольна результатами 26-й Конференции ООН.
«COP26 закончился. Вот краткое изложение: Бла, бла, бла», — сообщила она. «Но настоящая работа продолжается и за пределами этих залов. И мы никогда не сдадимся, никогда», — написала она в Twitter.
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