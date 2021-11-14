Грета Тунберг выразила недовольство результатами климатической конференции в Глазго

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг сообщила, что недовольна результатами 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26), написала она в своем Twitter.

Участники климатической конференции CОР26 пришли к соглашению

«COP26 закончился. Вот краткое изложение: Бла, бла, бла», — сообщила она. «Но настоящая работа продолжается и за пределами этих залов. И мы никогда не сдадимся, никогда», — отметила девушка.

Напомним, делегации из почти 200 стран согласовали новое глобальное соглашение по климату на конференции ООН (CОР26) в Глазго. Документ подтолкнуть страны к тому, чтобы взять на себя более масштабные обязательства по ограничению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году, а также ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Как считают представители многих стран, достигнутые договоренности слишком слабы.

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ФОТО: РИА Новости//Шерри Парди
ТЕГИ:КлиматГрета Тунберг
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