«Тундра горит»: Байден обвинил Путина в халатном отношении к климату

Президент США Джо Байден на ежегодной конференции ООН по изменению климата упрекнул российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в неявке на саммит.

«Его тундра горит. Буквально, тундра горит. У него серьезные проблемы с климатом. И он ни слова не говорит о намерении что-либо изменить», - высказался Байден в адрес российского лидера.

Именно это высказывание президента США уже разошлось на мемы. Выражение «у вас тундра горит» напомнило россиянам фразу «у вас негров линчуют», которая стала синонимом к словосочетанию «сам такой». А снимок спящего Байдена посреди климатического мероприятия уже облетел весь интернет.

Напомним, это не первый случай, когда американский лидер засыпает в разгар важных встреч. В августе глава Белого дома уснул в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.