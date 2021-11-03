«Тундра горит»: Байден обвинил Путина в халатном отношении к климату
Президент США упрекнул российского лидера в отсутствии на главном саммите по вопросам климатических изменений.
Президент США Джо Байден на ежегодной конференции ООН по изменению климата упрекнул российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в неявке на саммит.
«Его тундра горит. Буквально, тундра горит. У него серьезные проблемы с климатом. И он ни слова не говорит о намерении что-либо изменить», - высказался Байден в адрес российского лидера.
Именно это высказывание президента США уже разошлось на мемы. Выражение «у вас тундра горит» напомнило россиянам фразу «у вас негров линчуют», которая стала синонимом к словосочетанию «сам такой». А снимок спящего Байдена посреди климатического мероприятия уже облетел весь интернет.
Напомним, это не первый случай, когда американский лидер засыпает в разгар важных встреч. В августе глава Белого дома уснул в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Экс-президент США Дональд Трамп уже прозвал своего преемника «Сонным Джо» за то, что тот в ходе предвыборной кампании зачастую выглядел спящим и не принимал активного участия в разговорах.
В целом все это не помешало обсудить климатическую повестку присутствующим в Глазго лидерам государств. По словам Байдена, было достигнуто больше соглашений, чем когда-либо.
При этом глава правительства Великобритании Борис Джонсон отметил, что с уважением относится к решению Владимира Путина и Си Цзиньпина не приезжать на саммит. По его словам, это решение связано с эпидемией коронавируса.
В свою очередь, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что сожалеет об отсутствии глав Китая и России на мероприятии.
Не доехала до конференции и Королева Елизавета II, после рекомендации врачей отдохнуть она отменила свое участие в саммите.
А президент Украины на саммит прибыл, вот только не явился ко времени своего выступления в ходе сессии, которая была посвящена глобальной инициативе по сокращению выбросов метана.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин не выступит на Конференции ООН по изменению климата в Глазго, так как на мероприятии не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции».
«Тем не менее в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», - добавил он.
Саммит мировых лидеров в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября.
Конференция проводится под эгидой ООН, принимать участие в ней могут все страны - члены организации, которых более 190.
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