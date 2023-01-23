«Можно захлебнуться!»: В массовых кредитных каникулах нашли подвохи
Кредитные каникулы хотят получить десять из десяти заемщиков, при этом 1,6 млн рублей можно легко потратить за два месяца, сказал в эфире НСН Сергей Крылов.
Кредитные каникулы нужны всем россиянам, однако после их завершения есть риск не выдержать накопленную нагрузку, заявил в интервью НСН генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.
По данным «Известий», Госдума планирует разрешить россиянам с марта брать кредитные каникулы по любому виду займов. Речь идет о кредитах от 450 тыс. до 1,6 млн рублей при снижении доходов на треть.
«Любые каникулы это замечательный инструмент, который нужен и полезен каждому. Из десяти клиентов каникулы требуются десятерым. Одним необходимо найти работу после ее потери, другим, - чтобы свести дебет с кредитом и было более комфортно платить, а третьи используют эту паузу, чтобы деньги, которые у них есть на оплату, инвестировать в какие-то проекты и приумножить. При этом сами по себе каникулы ничего не решают и просто оттягивают ситуацию, когда придется платить. Каникулы – это не продление срока кредитования, эта накопленная нагрузка потом ляжет на оплату большим грузом, и человек может ее не вытянуть. Здесь нужно рассчитывать свои силы. В пандемию была отсрочка по налогам, я как предприниматель этому очень обрадовался, а когда пришло время платить, я чуть не захлебнулся. Здесь будет точно такая же ситуация», - сказал Крылов.
По его словам, кредиты до 1,6 млн рублей в основном потребительские.
«Однозначно, это не ипотека. Это может быть автокредит на российские автомобили, но чаще всего берут просто потребительский кредит. Кому-то надо сделать ремонт, кому-то обновить гардероб или купить телефоны всей семье. По меркам проживания в Москве сумма в 1,6 млн рублей совершенно не является какой-то запредельной, ее можно спокойно потратить за полтора-два месяца, особенно если это лето и отпуск», - объяснил эксперт.
Крылов также указал на подвох, о котором многие не знают.
«Как показывает опыт, снижение доходов - это не всегда потеря работы. Например, если человек увольняется по собственному желанию, это называется не снижение, а отказ от дохода с целью не платить. Снижением дохода может быть увольнение против воли сотрудника, ликвидация компании или перевод на низко оплачиваемую работу. По большому счету, доход так или иначе снизился у всей страны, но в половине случаев он снижается намеренно, когда человек взял и уволился. При этом люди, обращаясь за кредитными каникулами, получают отказ и не могут понять почему», - заключил собеседник НСН.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов ранее рассказал на пресс-конференции в НСН о ловушке «кредит-залог», которая на самом деле является «сыром в мышеловке».
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