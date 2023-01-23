В России заработает механизм постоянных кредитных каникул по потребзаймам
Кредитные каникулы по потребительским займам станут доступны для россиян с марта текущего года, соответствующий закон планируется принять до конца февраля. Об этом пишут Известия со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По словам парламентария, эффективность механизма доказали аналогичная мера по ипотечным займам и практика отсрочки по потребкредитам во время пандемии. Аксаков подчеркнул, что после передышки подавляющее большинство заемщиков продолжают выполнять свои обязательства.
Клиенты российских банков смогут оформлять кредитные каникулы по кредитам до 6 месяцев при условии снижения их доходов более чем на 30% по сравнению со среднемесячными доходами за предыдущий год, отмечает телеканал 360. Допустимая сумма займа — от 450 тысяч до 1,6 млн рублей. Механизм позволяет перенести сроки выплат без штрафов, за исключением начисления процентов; отсрочку можно получить один раз за время действия кредитного договора.
Банк России предложил сделать механизм кредитных каникул постоянно действующим, распространив его на все потребкредиты и займы. По данным регулятора, такие меры уже помогли многим заемщикам решить свои проблемы, а банкам — получить выплаты по займам и сохранить лояльных клиентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru