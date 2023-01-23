В России заработает механизм постоянных кредитных каникул по потребзаймам

По словам парламентария, эффективность механизма доказали аналогичная мера по ипотечным займам и практика отсрочки по потребкредитам во время пандемии. Аксаков подчеркнул, что после передышки подавляющее большинство заемщиков продолжают выполнять свои обязательства.

Клиенты российских банков смогут оформлять кредитные каникулы по кредитам до 6 месяцев при условии снижения их доходов более чем на 30% по сравнению со среднемесячными доходами за предыдущий год, отмечает телеканал 360. Допустимая сумма займа — от 450 тысяч до 1,6 млн рублей. Механизм позволяет перенести сроки выплат без штрафов, за исключением начисления процентов; отсрочку можно получить один раз за время действия кредитного договора.

Банк России предложил сделать механизм кредитных каникул постоянно действующим, распространив его на все потребкредиты и займы. По данным регулятора, такие меры уже помогли многим заемщикам решить свои проблемы, а банкам — получить выплаты по займам и сохранить лояльных клиентов.

