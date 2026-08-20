Битва за посетителя: Какие рестораны переживут волну закрытий в кризис
Сергей Миронов заявил НСН, что с фастфудом конкурировать не может даже готовая еда, этот ценовой сегмент переживет кризис без закрытий.
Премиальные рестораны и фастфуд легче переживают кризис, больше всего закрываются заведения из среднего ценового сегмента, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Число кофеен в Москве за последние 12 месяцев сократилось на 15,1% до 2504 заведений, подсчитали аналитики 2ГИС. Это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников, за год столица лишилась примерно 445 таких точек. При этом в десяти из 16 городов, вошедших в выборку, количество кофеен, напротив, увеличилось. Сильнее всего оно выросло в Ростове-на-Дону, Воронеже, Уфе, в Санкт-Петербурге показатель практически не изменился, пишут «Ведомости». Миронов подчеркнул, что проблемы есть не только у кофеен.
«Я думаю, что это лишь кусочек аналитики, которую превратили в хайп. Надо считать не только, сколько закрылось кофеен, но и сколько открылось, какая сменяемость. А еще учитывать, сколько вообще ресторанов закрылось в среднем ценовом сегменте. Нет отдельной проблемы конкретно у кофеен, эта проблема высасывается из пальца. Сейчас под удар попали заведения среднего ценового сегмента, часть заведений закрывается. Если берем статистику Москвы, в этом сегменте заведений открывается почти столько же, сколько закрывается. Но сложности никто не отрицает в отрасли. Люди переходят в более демократичные рестораны. Сегодня проще очень дорогим ресторанам и фастфуду, эти два продукта сегодня не потеряли. А средний ценовой сегмент посыпался, потому что люди переходят на более экономный вариант, а также на готовую еду. А с фастфудом конкурировать не может даже готовая еда», - рассказал он.
На фоне роста налогов, подорожания логистика и зерен кофейни вынуждены поднимать цены, однако бизнес вряд ли ждут масштабные закрытия, заявил в беседе с НСН руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев.
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