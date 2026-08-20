«Я думаю, что это лишь кусочек аналитики, которую превратили в хайп. Надо считать не только, сколько закрылось кофеен, но и сколько открылось, какая сменяемость. А еще учитывать, сколько вообще ресторанов закрылось в среднем ценовом сегменте. Нет отдельной проблемы конкретно у кофеен, эта проблема высасывается из пальца. Сейчас под удар попали заведения среднего ценового сегмента, часть заведений закрывается. Если берем статистику Москвы, в этом сегменте заведений открывается почти столько же, сколько закрывается. Но сложности никто не отрицает в отрасли. Люди переходят в более демократичные рестораны. Сегодня проще очень дорогим ресторанам и фастфуду, эти два продукта сегодня не потеряли. А средний ценовой сегмент посыпался, потому что люди переходят на более экономный вариант, а также на готовую еду. А с фастфудом конкурировать не может даже готовая еда», - рассказал он.

На фоне роста налогов, подорожания логистика и зерен кофейни вынуждены поднимать цены, однако бизнес вряд ли ждут масштабные закрытия, заявил в беседе с НСН руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев.

