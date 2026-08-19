Не хотят пугать? Что скрывают рестораны за новым форматом цен на стейки
Рестораны стали указывать цену стейка за грамм, чтобы скрыть от клиентов повышение цен.
В указании цены стейка за 1 грамм в ресторанах нет ничего противозаконного, однако тогда посетитель должен иметь право заказать столько грамм, сколько он пожелает. Об этом НСН рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Стейки по граммам начали продавать в Москве, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы». Так, например, филе-миньон стоит 8 рублей за грамм, рибай — 9, следует из опубликованного фото меню одного их московских ресторанов. Койтов раскрыл, есть ли здесь нарушение прав потребителей.
«В правилах общепита требования к оформлению цен в меню подразумевают указание цены либо за готовое блюдо, либо за его вес. В принципе, практика указания цены за грамм коррелирует даже с точки зрения единиц измерения. Так что это вполне возможно, только потребителя должны предупреждать, что это цена не за блюдо. Тогда возникает вопрос, какой будет итоговый вес. Тогда потребитель должен иметь право попросить приготовить ему 150 граммов, и ему должны приготовить. Но если будет конфликт, например, в случае, когда клиенту принесли килограммовый стейк без согласования с ним, то именно ресторану нужно будет доказывать, что он с клиентом всё согласовал», — рассказал он.
При этом Койтов подчеркнул, что, конечно, новый формат указания цены появился, чтобы замаскировать повышение цен.
«Здесь причина только одна — не пугать клиента ценником, не показывать повышение цен. Но в случае с одним граммом — это хотя бы попадает под установленные нормы. А вот когда начинают дробить, то есть указывают цену за 100 грамм, например, то возникают вопросы. Возможно, потребители выскажут недовольство, и тогда мы будем смотреть по ситуации и формировать своё мнение при внесении изменений в законодательство», — отметил он.
При этом Койтов объяснил, что лучше заметить обман ресторана перед оплатой чека, так как потом посетителю в суде будет тяжело вернуть лишне заплаченную сумму с ресторана.
«Если потребитель увидел обман в граммовке по факту, то он может сказать, что не будет оплачивать, а оплатит только за то, сколько заказывал. В этом случае это будет проблема ресторана — обращаться в суд. А если посетитель уже всё оплатил, то, чтобы вернуть эту разницу, ему придётся обращаться в суд, и тут будет сложнее. Суд не всегда учитывает, что потребитель является слабой стороной», — подытожил Койтов.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил НСН, что в Москве очень не хватает поваров, официантов, барменов и работников клининга, что вызвано нулевой безработицей.
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