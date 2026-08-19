В указании цены стейка за 1 грамм в ресторанах нет ничего противозаконного, однако тогда посетитель должен иметь право заказать столько грамм, сколько он пожелает. Об этом НСН рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Стейки по граммам начали продавать в Москве, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы». Так, например, филе-миньон стоит 8 рублей за грамм, рибай — 9, следует из опубликованного фото меню одного их московских ресторанов. Койтов раскрыл, есть ли здесь нарушение прав потребителей.

«В правилах общепита требования к оформлению цен в меню подразумевают указание цены либо за готовое блюдо, либо за его вес. В принципе, практика указания цены за грамм коррелирует даже с точки зрения единиц измерения. Так что это вполне возможно, только потребителя должны предупреждать, что это цена не за блюдо. Тогда возникает вопрос, какой будет итоговый вес. Тогда потребитель должен иметь право попросить приготовить ему 150 граммов, и ему должны приготовить. Но если будет конфликт, например, в случае, когда клиенту принесли килограммовый стейк без согласования с ним, то именно ресторану нужно будет доказывать, что он с клиентом всё согласовал», — рассказал он.