Дело не в зарплате: Как рестораны остались без поваров и официантов
Сергей Миронов заявил НСН, что в сфере общепита образовался острый дефицит кадров, несмотря на то, что здесь можно построить карьеру с нуля.
В Москве очень не хватает поваров, официантов, барменов и работников клининга, что вызвано нулевой безработицей, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
В первом полугодии 2026 года работодатели в сфере общественного питания предлагали специалистам в среднем 67,1 тысячи руб. в месяц — на 13% больше, чем годом ранее. Москва заняла первое место по числу опубликованных вакансий в отрасли, говорится в наблюдениях Авито Работы и ROSTIC's. Средняя предлагаемая зарплата в столице составила 91,3 тысячи руб. в месяц, она увеличилась на 12% за год. Миронов отметил, что рост зарплат не помог решить проблему дефицита кадров.
«В Москве очень сильно не хватает поваров, официантов, барменов и клининга. Это четыре категории, которых просто нет. Это вызвано нулевой безработицей, мы не готовим вообще официантов и барменов. Раньше были колледжи, которые готовили специалистов. Сейчас такого нет в принципе. Поваров готовится меньше одного процента от потребностей рынка. Дело не в зарплате. При нулевой зарплате люди идут работать туда, на кого учились. На другую специальность идут тогда, когда есть безработица, когда надо подработать. В социальном плане нулевая безработица – это замечательно, но она дала вот такой эффект. Здесь государству нужно создавать места для обучения специальностям», - объяснил он.
По его словам, в сфере общепита образовался вакуум, несмотря на то, что здесь можно построить карьеру с нуля.
«При этом миграционную политику мы ужесточили, москвичи не идут, а мигрантов стало гораздо меньше. Поэтому получается, что мы попали в такой вакуум. В сфере в принципе можно построить карьеру, я когда-то пришел помощником бармена, а теперь совладелец большой компании. Но я рос тогда, когда была жуткая безработица. Сейчас ситуация другая. Люди не хотят работать в непрестижной сфере, если есть работа в других сферах», - заключил собеседник НСН.
Ресторанный бизнес мало кто рассматривает как серьезную работу, где можно провести всю жизнь, зачастую в рестораны приходят студенты или люди, ищущие временную подработку, сказал в пресс-центре НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
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