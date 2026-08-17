«В Москве очень сильно не хватает поваров, официантов, барменов и клининга. Это четыре категории, которых просто нет. Это вызвано нулевой безработицей, мы не готовим вообще официантов и барменов. Раньше были колледжи, которые готовили специалистов. Сейчас такого нет в принципе. Поваров готовится меньше одного процента от потребностей рынка. Дело не в зарплате. При нулевой зарплате люди идут работать туда, на кого учились. На другую специальность идут тогда, когда есть безработица, когда надо подработать. В социальном плане нулевая безработица – это замечательно, но она дала вот такой эффект. Здесь государству нужно создавать места для обучения специальностям», - объяснил он.

По его словам, в сфере общепита образовался вакуум, несмотря на то, что здесь можно построить карьеру с нуля.

«При этом миграционную политику мы ужесточили, москвичи не идут, а мигрантов стало гораздо меньше. Поэтому получается, что мы попали в такой вакуум. В сфере в принципе можно построить карьеру, я когда-то пришел помощником бармена, а теперь совладелец большой компании. Но я рос тогда, когда была жуткая безработица. Сейчас ситуация другая. Люди не хотят работать в непрестижной сфере, если есть работа в других сферах», - заключил собеседник НСН.

Ресторанный бизнес мало кто рассматривает как серьезную работу, где можно провести всю жизнь, зачастую в рестораны приходят студенты или люди, ищущие временную подработку, сказал в пресс-центре НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

