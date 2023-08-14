«Пожить бы в одной стране с Аксаковым»: Делягин высмеял слова о пике развития России

Россиян не волнует курс доллара к рублю: большинству граждан на него плевать, люди счастливы, а Россия находится на пике развития в новейшей истории, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, в стране активно развиваются многие направления, в том числе машиностроение, приборостроение и электротехника.

«Больше резануло утверждение Аксакова о том, что государство находится на пике развития. Я сейчас нахожусь в одном из самых бурно развивающихся регионов России. Едешь по трассе – стоят стеной не просто сельхозугодия, а сельхозугодия, которые выращиваются индустриальным способом. Это самые передовые современные технологии, которые полностью перенесены к нам, они полностью адаптированы. И это реальное импортозамещение. Я не буду называть регион, чтобы не обижать другие. Огромная доля потребления российских граждан, и огромная часть оборудования, которое используется в России, - импортное. Успехи в импортозамещении таковы, что мы очень сильно зависим от импорта продукции. Если уважаемый коллега не употребляет иностранных лекарств, и лекарств, произведенных из иностранной субстанции... Если он не употребляет ничего, что произведено на иностранном оборудовании, и на цены чего прямо влияют на курс рубля, то я счастлив за него и хотел бы пожить с ним в одной стране», - сказал Делягин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что его удивил Норильск и счастливые лица его жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

