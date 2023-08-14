«На лицах улыбки»: Депутат Аксаков заявил о равнодушии россиян к курсу доллара

Депутат отметил, что в республике Чувашия, которую он представляет в Госдуме, все предприятия загружены, а объемы производства только растут. Люди получают свои зарплаты и живут полной жизнью. Аксаков сказал, что жители республики не испытывают никакого стресса из-за курса доллара.

По его словам, ситуация с долларом полностью контролируется государством.

Согласно данным Московской биржи, курс евро превысил отметку 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года, а доллар торгуется выше 100 рублей. Банк России заявил о возможной связи роста курса доллара с незаконным выводом замороженных активов иностранных инвесторов брокерами РФ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

