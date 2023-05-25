«Можно обгореть»: Сила солнечных лучей на юге России достигла июльских значений

В полуденные часы лучше не находиться на солнце, сообщил НСН Роман Вильфанд. 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН заявил, что индекс энергии солнечных лучей на юге страны соответствует июльским показателям.

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Близится летний отпускной сезон. На юге страны и в Закавказье уже наблюдается высокий ультрафиолетовый индекс. Вильфанд советует не находиться на солнце в полуденные часы.

«Ультрафиолетовый индекс зависит от высоты солнца. Уже сейчас индекс энергии солнечных лучей достиг июльских показателей, поэтому обгореть можно. Индекс ультрафиолета делится на низкий уровень – 1-2, средний – 3-5, высокий – 6-7, очень высокий – выше 8. В Курской, Воронежской областях высокий индекс ультрафиолета. В Крыму средний уровень, но там облачно, дожди ожидаются. На юге Краснодарского края, Ставрополья – высокий. На границе с Закавказьем – очень высокий – до ходит до 8-9 уровня», - сказал Вильфанд.
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Собеседник НСН напомнил, что лучше избегать нахождения под солнцем в полуденные часы.

«Ультрафиолет опасен для здоровья. Он негативно воздействует на кожу, вызывает дерматит, но есть и канцерогенные последствия, если "жариться" под солнцем. Слизистая глаз разрушается. Поэтому в полуденные часы – с 11 до 14 лучше не находиться на солнце», - отметил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд в эфире НСН заявил, что парниковые газы являются причиной изменения климата.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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