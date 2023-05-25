«Агрессивный рак кожи»: Врач предостерегла россиян от попыток быстро загореть в отпуске
25 мая 202310:58
Ева Никитина
Ирина Скорогудаева в эфире НСН посоветовала загорать только в утренние и вечерние часы.
Попытка быстро загореть в отпуске может обернуться опасными последствиями в виде рака кожи, заявила врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе НСН.
«Когда человек пытается быстро за три дня загореть, в итоге обгорает, это иммунодефицит для кожи, вирусы начинают атаковать, меланома – самый агрессивный рак кожи. Это со всех точек зрения вредно: фотоиндуцированное старение и так далее. Особенно детям это вредно. Именно воздействие на родинки дает самый опасный эффект. Метастазы возникают с такой скоростью, что удалять опухоль с кожи уже недостаточно. Именно солнце – триггер возникновения этой опухоли», - отметила она.
В связи с этим врач рассказала, как правильно и безопасно загорать.
«Конечно, у нас кожа светлая. Без подготовки, как у нас любят, нельзя. Ближе к экваториальной зоне активность ультрафиолета растет. Лицо немного загорит по весне, а тело все равно будет белым. Безудержная попытка быстро загореть чревата последствиями. Загорать нужно очень аккуратно, в утренние и вечерние часы, пользоваться кремами, которые защищают кожу от чрезмерного ультрафиолета. Через три-четыре дня уже можно более спокойно выходить на солнце, а так загорать умеренно и потом надевать одежду», - посоветовала она.
Ранее заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал россиян отказаться от летнего отдыха в Турции из-за вспышки холеры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru