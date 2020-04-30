Регионы закрывают границы от «жирующих москвичей»
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН рассказал об отношении к жителям столицы из-за распространения коронавируса.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», которые устанавливают особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории региона.
Приезжающие, зарегистрированные на территории Нижегородской области, также будут обязаны пройти двухнедельный карантин, они могут это сделать в домашних условиях. Те, у кого нет регистрации, даже при условии владения имуществом на территории региона будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил НСН, что региональным властям предписано контролировать эпидемиологическую ситуацию на свое усмотрение. По его словам, из-за того, что чиновники не знают, как и что нужно делать, можно ожидать от них ряда непредсказуемых решений.
«Это делают из страха. Обычные механизмы не дают результата. Количество заболевших все выше. И все эти резкие движения - желание найти решение там, где нет решения. Это психология, а не политика. "Я не знаю, что мне делать, поэтому почищу-ка я обувь!" Ситуация тяжелая, надо что-то делать, я не знаю, что. Давайте так. Из Москвы для каждого региона свое решение не выдумаешь. Полномочия-то даны, а вот денег под них никто не дает. Как только появится возможность от них избавиться, губернаторы сразу все отдадут обратно. Полномочия без денег - это несчастье и горе. А по отношению к москвичам уже есть свое отношение по принципу "жируют там в своей Москве". Во-вторых, число заражений в столице еще недавно было больше, чем во всей России. "Приехали из Москвы" для многих звучит как "приехали из Китая или из Италии". Китайцев же били в Италии, пока сами итальянцы не начали болеть. Я бы не советовал сейчас москвичам ездить в регионы, можно и нарваться», - отметил он.
В российских регионах ужесточают ограничения для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в преддверии майских праздников. Во многих субъектах РФ режим самоизоляции будет дополнен «масочным режимом»: где-то власти делают его обязательным, где-то, как в Санкт-Петербурге, рекомендательным. Жителей призывают носить медицинские маски в общественных местах, особенно в помещениях и в транспорте.
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