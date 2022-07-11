«Мозг, реакция и секс»: Вассерман рассказал, как «ускоряется» от шоколада
Анатолий Вассерман сказал в эфире НСН, что не чувствует в шоколаде эффекта афродизиака, а Маргарита Королева посоветовала не только жевать, но и рассасывать это лакомство.
Ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Этот праздник придумали во Франции в 1995 году.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал об эффекте, который оказывает на него шоколад.
«У меня проблемы со скоростью реакции, поэтому мне приходится ускоряться. Шоколад действует на меня примерно так же, как кофе, поэтому я его потребляю в изрядных количествах. Лично я ем шоколад просто потому, что за игровым столом не очень удобно держать чашку с кофе. Дело не в работе мозга в целом, а в скорости этой работы. Я беру именно горькие сорта, те, где побольше концентрация кофеина», - сказал Вассерман.
При этом он признался, что не замечал в шоколаде эффект афродизиака, поскольку сексуальная сфера жизни ему малоинтересна.
«Вроде нет. Впрочем, я на эту сторону жизни вообще особого внимания не обращаю», - пояснил интеллектуал.
Вместе с тем Вассерман посоветовал школьникам и студентам есть шоколад во время экзаменов.
Со своей стороны, диетолог Маргарита Королева сказала «Радиоточке НСН», что шоколад действительно может вызывать романтические чувства.
«Шоколад работает, как продукт, создающий условия для позитивного настроения через дофаминовую поддержку. Он работает и как афродизиак, один вкус шоколада уже создает определенную гармонию в мозге и поддерживает романтическое настроение. Шоколад – прекрасный продукт, который любят все. Это вкусное и сладкое лакомство, которое радует, дает энергию и создает настроение, потому что в его составе есть фенилэтиламин, дающий нам позитивные эмоции», - сказала Королева.
Она рекомендовала есть от четверти до половины плитки шоколада в день.
«Для того, чтобы шоколад был не во вред, достаточно четверти плитки шоколада в день. Для людей без проблем с лишним весом и метаболических нарушений допустимо полшоколадки в день, 50 граммов можно съедать между основными приемами пищи. Если говорить о шоколаде с содержанием какао от 70%, такой продукт в небольших количествах не будет противопоказан даже диабетикам», - отметила диетолог.
По словам Королевы, шоколад полезно не только жевать, но и рассасывать.
«Я зачастую людям, которые не представляют свою жизнь без шоколада, рекомендую делать разгрузочные дни. В течение дня можно съесть полторы плитки шоколада, разделив на шесть приемов по четверти плитки. Часть ее можно прожевать, а часть следует рассосать, получив удовольствие и дав его всем рецепторам полости рта», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
В начале июня эксперты, опрошенные «Радиоточкой НСН», говорили, что россиянам не грозит дефицит сладостей и кондитерских изделий на фоне санкций, заверив, что в этой сфере «до дна далеко».
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