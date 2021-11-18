«Строго наказывать»: Вассерман считает хулиганством задирание юбок у храмов

«Меня вообще-то довольно трудно задеть, но, во-первых, я понимаю, что это действительно задевает чувства верующих. Во-вторых, такое поведение нарушает общепринятые правила приличия, не связанные с какой-бы то ни было религией. Я думаю, что задрать юбку где-нибудь посреди Тверской также неприлично, как на фоне Храма Василия Блаженного. Наказывать за это надо по всей строгости закона, как за любое злостное хулиганство. То, что в законе предусмотрено за другие его формы, надо применять и в этом случае», - сказал Вассерман.

При этом он отверг мнение, что подобные эпатажные выходки являются искусством, сравнимым с картинами или скульптурами.

«Художественное произведение – это всегда какое-то обобщение, а чаще всего еще и выражение чувств и представлений автора. А демонстрация самого себя – это не художественный акт. Сейчас это пытаются причислить к искусству, называя перформансом, но с моей точки зрения, демонстрация себя практически никогда не бывает актом искусства», - объяснил член комитета Госдумы по просвещению.

При этом Вассерман напомнил, что человек – «существо общественное».

«Хулиганство у нас традиционно считается мелочью, но это на самом деле очень серьезно. Это демонстрация своего неуважения к обществу в целом и отрицание своей человеческой сущности, ибо человек – существо общественное. Такие формы демонстрации собственной оторванности от общества надлежит наказывать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В конце октября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова были приговорены к 10 месяцам колонии общего режима за фото с имитацией орального секса на фоне Храма Василия Блаженного.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев сказал тогда НСН, что наказание блогерам должно отбить у их подписчиков желание подражать.

После этого СМИ и полиция обратили внимание еще на несколько похожих случаев.

В Петербурге было возбуждено уголовное дело против девушки, сделавшей фото с поднятой юбкой на фоне Исаакиевского собора. Актриса Ксения Дамова, известная любителям фильмов для взрослых под псевдонимом Рита Фокс, была арестована на 14 суток за фото с обнаженными ягодицами на фоне Кремля.