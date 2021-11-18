«Строго наказывать»: Вассерман считает хулиганством задирание юбок у храмов
Оголять попу неприлично и посреди Тверской, и на фоне Храма Василия Блаженного, сказал НСН Анатолий Вассерман.
Многократный победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что считает обнаженные фото на фоне храмов злостным хулиганством, а не перформансом или искусством.
Ранее стало известно об очередном подобном случае. Полиция начала проверку в связи с обнародованным в соцсетях фото девушки с поднятой юбкой на фоне храма в Калуге.
«Меня вообще-то довольно трудно задеть, но, во-первых, я понимаю, что это действительно задевает чувства верующих. Во-вторых, такое поведение нарушает общепринятые правила приличия, не связанные с какой-бы то ни было религией. Я думаю, что задрать юбку где-нибудь посреди Тверской также неприлично, как на фоне Храма Василия Блаженного. Наказывать за это надо по всей строгости закона, как за любое злостное хулиганство. То, что в законе предусмотрено за другие его формы, надо применять и в этом случае», - сказал Вассерман.
При этом он отверг мнение, что подобные эпатажные выходки являются искусством, сравнимым с картинами или скульптурами.
«Художественное произведение – это всегда какое-то обобщение, а чаще всего еще и выражение чувств и представлений автора. А демонстрация самого себя – это не художественный акт. Сейчас это пытаются причислить к искусству, называя перформансом, но с моей точки зрения, демонстрация себя практически никогда не бывает актом искусства», - объяснил член комитета Госдумы по просвещению.
При этом Вассерман напомнил, что человек – «существо общественное».
«Хулиганство у нас традиционно считается мелочью, но это на самом деле очень серьезно. Это демонстрация своего неуважения к обществу в целом и отрицание своей человеческой сущности, ибо человек – существо общественное. Такие формы демонстрации собственной оторванности от общества надлежит наказывать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце октября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова были приговорены к 10 месяцам колонии общего режима за фото с имитацией орального секса на фоне Храма Василия Блаженного.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев сказал тогда НСН, что наказание блогерам должно отбить у их подписчиков желание подражать.
После этого СМИ и полиция обратили внимание еще на несколько похожих случаев.
В Петербурге было возбуждено уголовное дело против девушки, сделавшей фото с поднятой юбкой на фоне Исаакиевского собора. Актриса Ксения Дамова, известная любителям фильмов для взрослых под псевдонимом Рита Фокс, была арестована на 14 суток за фото с обнаженными ягодицами на фоне Кремля.
Под огонь критики также попало видео 2018 года, на котором рэперша Хофманита целуется с блогершей Аленой Ефремовой на фоне Вечного огня.
Участница скандальной группы Pussy Riot Мария Алёхина говорила в этой связи «Радиоточке НСН», что ей «всё равно на фотографии задниц в центре Москвы», но сажать за это в тюрьму нельзя.
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