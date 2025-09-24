Россиянам рассказали, сколько семечек можно съедать за один прием
24 сентября 202515:52
Без вреда для организма за один приём можно съесть 20-25 грамм очищенных семечек подсолнечника. Об этом сайту aif.ru заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
По его словам, данная норма потребления касается, в том числе, и орехов. А вот тыквенных семечек можно съесть и больше.
«Если речь идёт про тыквенные семечки, то их можно съесть и 50 грамм за один приём», — заключил Поляков.
Ранее в СК РФ заявили, что в Новосибирской области погиб рабочий, который упал в яму с семенами подсолнуха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новость о вечеринке Снуп Догга за $2 млн в России назвали фейком
- Учитель рассказал, почему школа «забивает» на другие предметы из-за ЕГЭ
- «Застряли в Хогвартсе!»: Милонов указал на безумие фанатов «Гарри Поттера»
- Мишустин утвердил 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году
- Драгунский назвал фэнтези «ненормальной» литературой для детей
- Россиянам рассказали, сколько семечек можно съедать за один прием
- Мишустин: В 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей
- «Ярко и печально»: Экс-министр экономики о проекте бюджета на 2026 год
- «Не только Украина»: Названы три главных темы на встрече Лаврова и Рубио
- Госдума одобрила запрет пьяным и детям до 16 лет выгуливать собак опасных пород
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru