Россиянам рассказали, сколько семечек можно съедать за один прием

Без вреда для организма за один приём можно съесть 20-25 грамм очищенных семечек подсолнечника. Об этом сайту aif.ru заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Психолог Наумова рассказала, почему нельзя запрещать ребенку фастфуд

По его словам, данная норма потребления касается, в том числе, и орехов. А вот тыквенных семечек можно съесть и больше.

«Если речь идёт про тыквенные семечки, то их можно съесть и 50 грамм за один приём», — заключил Поляков.

Ранее в СК РФ заявили, что в Новосибирской области погиб рабочий, который упал в яму с семенами подсолнуха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: pixabay.com/ nonnatthapat
ТЕГИ:Врач-диетологЗдоровое ПитаниеЕда

Горячие новости

Все новости

партнеры