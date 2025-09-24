Россиянам рассказали, сколько семечек можно съедать за один прием

По его словам, данная норма потребления касается, в том числе, и орехов. А вот тыквенных семечек можно съесть и больше.

«Если речь идёт про тыквенные семечки, то их можно съесть и 50 грамм за один приём», — заключил Поляков.

Ранее в СК РФ заявили, что в Новосибирской области погиб рабочий, который упал в яму с семенами подсолнуха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

