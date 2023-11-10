«Мотивация и удержание»: Сократить рабочую неделю готовы 20% работодателей

«Уже велись беседы на тему сокращения рабочей недели либо перехода на четырехдневную рабочую неделю. Количество часов, которые сотрудник работает в неделю, примерно как раз рассчитывалось на уровне 38-39 часов. Большинство работодателей негативно к этому относилось, потому что у многих работа связана с непрерывным циклом труда. Сокращение часов приведет к тому, что потребуется увеличение численности сотрудников, а их на рынке не хватает. При этом есть достаточно прогрессивные работодатели, порядка 20%, которые готовы были бы ввести как четырехдневную рабочую неделю, так и сокращенный график работы… Для мотивации сотрудников, для их удержания, для сокращения выгорания», - сказал Ветерков.

По его словам, при сокращении рабочей недели в месяц высвободится четыре часа. Ветерков объяснил, что на эти часы компании могут взять сотрудника на подработку, но не на полноценное рабочее место.

«Если сокращение рабочей недели, то получается высвобождение одного часа в неделю, то есть четырех часов в месяц. С одной стороны, это совершенно небольшое количество. С другой стороны, если у предприятия есть непрерывные производственные циклы, то компаниям придется искать себе сотрудников на эти четыре часа, либо автоматизировать или перестраивать процессы. Так, с одной стороны, четыре-пять часов в месяц – это не много, с другой – будет возможность предоставить подработку людям, либо своим сотрудникам», - указал Ветерков.

Кроме того, гендиректор «Работы.ру» рассказал о проведенных экспериментах по сокращению рабочей недели. По его словам, почти все эксперименты показали, что производительность труда из-за этого не страдает.

«Все говорят о том, что результативность труда не должна страдать… Но эксперименты, которые проводились по сокращенной рабочей неделе, показывали, что программисты, например, выполняя тот же объем работы, понимали, что есть возможность передохнуть… Или бухгалтера сдают отчетность вовремя. Почти все эксперименты показывают, что производительность труда не страдает. У многих работодателей есть сомнения, но пока они сами не попробуют, они в этом не убедятся», - резюмировал собеседник НСН.

О возможном сокращении рабочей недели депутаты спорят уже давно. В августе член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что продолжительность рабочей недели для всех россиян следует сократить с 40 до 36 часов. Она отметила, что по такому пути идут многие государства, передает «Радиоточка НСН».

