Ле Пен назвала тройным фиаско торговую сделку ЕС и Вашингтона

Торговая сделка Европейского союза и США является тройным фиаско для Европы, сообщает RT со ссылкой на заявление лидера французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Латник: США не дадут ЕС отсрочки по пошлинам

По ее словам, торговое соглашение, заключённое Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом — политическое, экономическое и моральное фиаско.

Еврокомиссия пообещала Вашингтону полностью заменить российские нефть и газ СПГ и ядерным топливом из США в обмен на снижение торговых тарифов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАМарин Ле Пен

Горячие новости

Все новости

партнеры