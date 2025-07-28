Ле Пен назвала тройным фиаско торговую сделку ЕС и Вашингтона
28 июля 202505:17
Торговая сделка Европейского союза и США является тройным фиаско для Европы, сообщает RT со ссылкой на заявление лидера французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
По ее словам, торговое соглашение, заключённое Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом — политическое, экономическое и моральное фиаско.
Еврокомиссия пообещала Вашингтону полностью заменить российские нефть и газ СПГ и ядерным топливом из США в обмен на снижение торговых тарифов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru