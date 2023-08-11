Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов
Продолжительность рабочей недели для всех россиян следует сократить с 40 до 36 часов, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом парламентарий заявила в беседе с «Лентой.ру».
Бессараб отметила, что по такому пути идут многие государства.
«Мы в этом вопросе не будем первыми: в Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю. Например, в Нидерландах, которые являются достаточно благополучной страной с одним из самых высоких уровней жизни, работают не более 33 часов в неделю», — рассказала депутат.
По мнению Бессараб, благодаря цифровизации и развитию программного обеспечения эффективность труда выросла во много раз, «а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад». Депутат считает, что работодатели смогут определить порядок сокращения рабочих часов совместно с профсоюзами и после закрепить договоренности в локальных нормативных актах. Парламентарий предложила ввести двухлетний эксперимент по сокращению рабочего времени, чтобы найти наиболее эффективные решения.
«К этому эксперименту работодатели могут подключаться добровольно, в обмен на что им будут предложены определенные преференции, например, получение госзаказов», — добавила Бессараб.
Ранее в Госдуме предложили установить для многодетных родителей четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты, напоминает Ura.ru. При этом депутаты нижней палаты парламента допустили, что изменения могут привести к дискриминации многодетных: работодатели не захотят принимать их на работу, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску
- В результате лесных пожаров на Гавайях погибли 53 человека
- «Известия»: В Совфеде начали тестировать смартфоны на ОС «Аврора»
- Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов
- Филиппо: Переброска войск Польши к Белоруссии ведет к мировой войне
- На Украине заявили, что страна не сможет существовать без коррупции
- Посол Антонов: Высказывание Пентагона о кассетных боеприпасах – цинично
- Исследование: 85% россиян стали хуже относиться к украинцам
- Антонов: новая помощь Киеву от США не изменит ситуацию
- Роскосмос: Луна будет стартовой площадкой для дальнего космоса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru