Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов

Бессараб отметила, что по такому пути идут многие государства.

«Мы в этом вопросе не будем первыми: в Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю. Например, в Нидерландах, которые являются достаточно благополучной страной с одним из самых высоких уровней жизни, работают не более 33 часов в неделю», — рассказала депутат.

По мнению Бессараб, благодаря цифровизации и развитию программного обеспечения эффективность труда выросла во много раз, «а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад». Депутат считает, что работодатели смогут определить порядок сокращения рабочих часов совместно с профсоюзами и после закрепить договоренности в локальных нормативных актах. Парламентарий предложила ввести двухлетний эксперимент по сокращению рабочего времени, чтобы найти наиболее эффективные решения.

«К этому эксперименту работодатели могут подключаться добровольно, в обмен на что им будут предложены определенные преференции, например, получение госзаказов», — добавила Бессараб.

Ранее в Госдуме предложили установить для многодетных родителей четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты, напоминает Ura.ru. При этом депутаты нижней палаты парламента допустили, что изменения могут привести к дискриминации многодетных: работодатели не захотят принимать их на работу, отмечает телеканал «360».

