Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем
28 июля 202505:01
Российский пассажирский самолет Embraer 190 подал сигнал бедствия, сообщает «Интерфакс».
Это произошло, когда лайнер пролетал над Каспийским морем. Самолет выполнял рейс Ижевск — Махачкала.
Причины, по которым Embraer 190 подал сигнал тревоги, не сообщаются.
В декабре 2024 года Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение на подлете к Актау в Казахстане. В результате выжили 29 человек из 67 находившихся на борту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru