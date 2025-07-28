Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем

Российский пассажирский самолет Embraer 190 подал сигнал бедствия, сообщает «Интерфакс».

AZAL Embraer 190 перед крушением под Актау хаотично менял курс

Это произошло, когда лайнер пролетал над Каспийским морем. Самолет выполнял рейс Ижевск — Махачкала.

Причины, по которым Embraer 190 подал сигнал тревоги, не сообщаются.

В декабре 2024 года Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение на подлете к Актау в Казахстане. В результате выжили 29 человек из 67 находившихся на борту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:АвиацияСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры