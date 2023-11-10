«Кто заплатит?»: В Госдуме поспорили о сокращении рабочей недели

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил на законодательном уровне сделать пятницу семичасовым рабочим днем. В Госдуму уже внесен законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов.

Предлагается внести правки в статью 95 Трудового кодекса, в которой закреплено сокращение рабочего дня на час перед государственными праздниками – сокращенную пятницу предполагается делать перед каждыми выходными.

В пояснительной записке авторы отмечают, что современные условия труда усилили давление на психическое и моральное состояние работников, что также негативно сказывается на работоспособности.

При этом подчеркивается, что зачастую россияне «перерабатывают» и задерживаются на рабочем месте и после восьми часов труда.

О возможном сокращении рабочей недели депутаты спорят уже давно. В августе член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что продолжительность рабочей недели для всех россиян следует сократить с 40 до 36 часов. Она отметила, что по такому пути идут многие государства.



«Мы в этом вопросе не будем первыми: в Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю. Например, в Нидерландах, которые являются достаточно благополучной страной с одним из самых высоких уровней жизни, работают не более 33 часов в неделю», — рассказала депутат.