«Кто заплатит?»: В Госдуме поспорили о сокращении рабочей недели
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил на законодательном уровне сделать пятницу семичасовым рабочим днем. Депутаты активно продвигают и «четырехдневку», но работодатели против.
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил на законодательном уровне сделать пятницу семичасовым рабочим днем. В Госдуму уже внесен законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов.
Предлагается внести правки в статью 95 Трудового кодекса, в которой закреплено сокращение рабочего дня на час перед государственными праздниками – сокращенную пятницу предполагается делать перед каждыми выходными.
В пояснительной записке авторы отмечают, что современные условия труда усилили давление на психическое и моральное состояние работников, что также негативно сказывается на работоспособности.
При этом подчеркивается, что зачастую россияне «перерабатывают» и задерживаются на рабочем месте и после восьми часов труда.
О возможном сокращении рабочей недели депутаты спорят уже давно. В августе член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что продолжительность рабочей недели для всех россиян следует сократить с 40 до 36 часов. Она отметила, что по такому пути идут многие государства.
«Мы в этом вопросе не будем первыми: в Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю. Например, в Нидерландах, которые являются достаточно благополучной страной с одним из самых высоких уровней жизни, работают не более 33 часов в неделю», — рассказала депутат.
По мнению Бессараб, благодаря цифровизации и развитию программного обеспечения эффективность труда выросла во много раз, «а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад». Депутат считает, что работодатели смогут определить порядок сокращения рабочих часов совместно с профсоюзами и после закрепить договоренности в локальных нормативных актах. Парламентарий предложила ввести двухлетний эксперимент по сокращению рабочего времени, чтобы найти наиболее эффективные решения.
«К этому эксперименту работодатели могут подключаться добровольно, в обмен на что им будут предложены определенные преференции, например, получение госзаказов», - заключила она.
Депутат отметила, что отпускать сотрудников после обеда по пятницам готовы многие российские работодатели.
В прошлом году председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорил, что в целом переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего.
«Мы действительно должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали и при этом больше получали, и работодателю тоже это было выгодно. Это главная сбалансированная формула, к которой надо стремиться. Повсеместно – это не формула сегодняшнего или завтрашнего дня, но частично это уже реализовано. При этом не должно быть никакого радикализма и революционных подходов, все должно идти только эволюционно и спокойно, с пониманием специфики. Ничего искусственно навязывать не надо», - сказал он НСН.
Главным сторонником четырехдневки по-прежнему является заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя это минус в деньгах. Нет, конечно. За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять», - считает он.
Зампред Совбеза подчеркнул, что во время пандемии многие россияне перешли на работу в онлайн-формате.
Любые предложения сократить рабочий день разбиваются о непонимание юристов и бизнес-сообщества.
Так, глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич говорил НСН, что законопроект о сокращении рабочего дня в России сейчас – демагогия, все понимают, что это невозможно.
«Потому что сразу встанет вопрос относительно размера заработных плат. Конечно, работодатели вряд ли согласятся с тем, чтобы за меньшее время платить такие же деньги, как за восемь часов. А каким-то образом заставить работодателя платить те же деньги вряд ли получится», - отметил он.
А зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в интервью НСН признался, что стране и так не хватает рабочих рук.
«Это радикальный шаг в ситуации, когда у нас сейчас отсутствуют лишние рабочие руки, которые могли бы быть приняты на эти высвобождающиеся часы. Реализация этого предложения к текущему моменту невозможна. Когда у нас была устойчивая экономическая ситуация, когда у нас было существенное количество так называемых лишних рабочих рук… Тогда можно было об этом говорить», - объяснил он.
Позицию работодателей по этому вопросу объяснил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров, который сказал НСН, что в целом поддерживает призыв сократить количество рабочих часов в неделю, но это сегодня вряд ли возможно.
«Эта инициатива не будет принята. Никакой четырехдневной недели не будет. Законодатель никогда не пойдет на объявление четырех-, трех-, двухнедельной рабочей недели. Это не имеет никакого экономического смысла», - резюмировал Захаров.
А вот Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» и вовсе обратилась в Минтруд с предложением перевести россиян на шестидневную рабочую неделю, чтобы «повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов».
Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН поспешил заверить, что такой сценарий очень маловероятен.
«Отношусь к инициативе скептически, учитывая, что у нас были приняты ранее поправки в Трудовой кодекс. Сегодня у правительства есть право для отдельных организаций регулировать вопрос о продолжительности рабочего времени. Это касается оборонно-промышленного комплекса, этот вопрос урегулирован законодательством. Те организации, которые должны усиленно работать, они это уже делают, в три смены, непрерывный цикл работ и так далее», - сказал он.
По его словам, в других сферах шестидневка будет лишь мешать, это станет дополнительной нагрузкой на работодателя и здоровье граждан.
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