«Мотивации достаточно»: YouTube могут полностью заблокировать уже в декабре

Там указали, что Google LLC уже как два года официально не осуществляет деятельность в России, предпочитая процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в сетях связи РФ. Отмечается, что такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса.

«ТОРМОЗИТ» ТЕПЕРЬ И НА ТЕЛЕФОНАХ

Около месяца назад пользователи начали жаловаться, что YouTube плохо прогружает видео с телефона, а не только с компьютера. Вчера, 19 декабря, РБК сообщил, что начали возникать проблемы при воспроизведении видео на YouTube на сетях мобильных операторов «МегаФон», МТС, «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2) и «ВымпелКом» («Билайн»). Отмечалось, что загрузка либо происходит очень медленно, либо недоступна. В отдельных случаях загружается несколько секунд ролика, однако дальше загрузка не идет.

На сервисе DownDetector пользователи также пожаловались на проблемы при попытках воспроизвести видео на YouTube, сбои фиксируются с полуночи 19 декабря. Один из источников на медиарынке рассказал изданию, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию».

Еще один источник на IT-рынке отметил серьезное, однако еще не полное замедление работы видеохостинга на мобильных устройствах.

«Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы», - сказал он.

В свою очередь представитель Google сообщил, что они знают о сообщениях о том, что ряд пользователей не могут получить доступ к YouTube в РФ. Он подчеркнул, что это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с их стороны.

В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который недавно перешел на должность врио главы Курской области, заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Тгда он подчеркивал, что мобильную связь эта мера пока не затрагивала.