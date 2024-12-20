«Мотивации достаточно»: YouTube могут полностью заблокировать уже в декабре
Пользователи жалуются на плохую работу YouTube с мобильной версии. Роскомнадзор перечислил основания для принятия мер в отношении видеохостинга, а источники сообщают, что его полной блокировки стоит ждать в ближайшее время.
Нарушения законодательства России, неуважение к РФ и ее гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, Роскомнадзор (РКН) имеет достаточно инструментов для регулирования работы видеохостинга, право на их использование остается за российской стороной. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной», - отметили в РКН.
Там указали, что Google LLC уже как два года официально не осуществляет деятельность в России, предпочитая процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в сетях связи РФ. Отмечается, что такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса.
«ТОРМОЗИТ» ТЕПЕРЬ И НА ТЕЛЕФОНАХ
Около месяца назад пользователи начали жаловаться, что YouTube плохо прогружает видео с телефона, а не только с компьютера. Вчера, 19 декабря, РБК сообщил, что начали возникать проблемы при воспроизведении видео на YouTube на сетях мобильных операторов «МегаФон», МТС, «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2) и «ВымпелКом» («Билайн»). Отмечалось, что загрузка либо происходит очень медленно, либо недоступна. В отдельных случаях загружается несколько секунд ролика, однако дальше загрузка не идет.
На сервисе DownDetector пользователи также пожаловались на проблемы при попытках воспроизвести видео на YouTube, сбои фиксируются с полуночи 19 декабря. Один из источников на медиарынке рассказал изданию, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию».
Еще один источник на IT-рынке отметил серьезное, однако еще не полное замедление работы видеохостинга на мобильных устройствах.
«Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы», - сказал он.
В свою очередь представитель Google сообщил, что они знают о сообщениях о том, что ряд пользователей не могут получить доступ к YouTube в РФ. Он подчеркнул, что это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с их стороны.
В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который недавно перешел на должность врио главы Курской области, заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Тгда он подчеркивал, что мобильную связь эта мера пока не затрагивала.
ПУТИН ОБЪЯСНИЛ ЗАМЕДЛЕНИЕ YOUTUBE
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявлял, что неполадки в работе YouTube связаны с проблемами на стороне его владельца, компании Google, которые возникли в том числе на фоне западных ограничений.
«После того как на Западе стали вводить ограничения, Google сократил финансирование, сократил сюда поставки соответствующей техники и таким образом создал сам себе проблемы», - сказал он.
Глава государства добавил, что YouTube и Google должны соблюдать законы РФ, а не «злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств». Путин напомнил о блокировках российских политических деятелей, артистов и других, из-за чего к платформам возникают вопросы со стороны РКН.
В качестве развивающихся конкурентов Путин назвал Rutube, Telegram и VK.
До этого, 18 декабря, глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube. По его словам, трафик переходит с зарубежного видеохостинга на отечественные платформы.
Шадаев подчеркнул, что в России нужно развивать собственные большие площадки, и это в большинстве своем касается платформ с пользовательским контентом.
«Видим, что у нас есть уже претенденты, которые готовы брать на себя соответствующую роль (альтернативы – ред. НСН) и выходить на эти рынки», - подчеркнул он.
На фоне снижения скорости работы YouTube VK ранее отчиталась, что в третьем квартале время, которое зрители проводили за просмотром в «VK Видео», увеличилось на 265% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Среднесуточное количество просмотров «VK Видео» выросло на 48,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и достигло 2,6 млрд, передает «Радиоточка НСН».
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