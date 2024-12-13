Мизулина призвала ускорить создание альтернативы YouTube в России

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Россия пока не создала полноценной замены американскому видеохостингу YouTube. На встрече с молодежью в Ставрополе она подчеркнула необходимость ускорения этой работы.

Мизулина отметила, что многие пользователи в России привыкли использовать YouTube для бытовых и образовательных целей, включая подготовку к экзаменам, поиск кулинарных рецептов и видеоуроков. По ее словам, доступных альтернатив с аналогичным объемом полезного контента в стране пока нет.