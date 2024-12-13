Мизулина призвала ускорить создание альтернативы YouTube в России
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Россия пока не создала полноценной замены американскому видеохостингу YouTube. На встрече с молодежью в Ставрополе она подчеркнула необходимость ускорения этой работы.
Мизулина отметила, что многие пользователи в России привыкли использовать YouTube для бытовых и образовательных целей, включая подготовку к экзаменам, поиск кулинарных рецептов и видеоуроков. По ее словам, доступных альтернатив с аналогичным объемом полезного контента в стране пока нет.
При этом она добавила, что YouTube годами нарушал российское законодательство, включая требования по удалению опасного контента и локализации серверов, что, по ее мнению, привело к его ограничению в России.
Говоря о Rutube, Мизулина указала, что российский видеохостинг находится в начальной стадии развития. Она отметила, что проект требует значительных усилий и времени для превращения в полноценную платформу, сравнимую с крупными международными сервисами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru