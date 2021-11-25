Мособлдума поддержала законопроект о введении QR-кодов

В случае принятия федерального закона, с 1 февраля QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, понадобится для посещения магазинов непродовольственных товаров, общепита, кинотеатров, спортивных мероприятий и прочего, а также при покупке билетов на самолёт или поезд.

Ранее в Челябинске активисты-противники ковидных ограничений устроили потасовку с охраной областного парламента, пытаясь прорваться через пост в здание, где депутаты обсуждали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

