Мособлдума поддержала законопроект о введении QR-кодов

Депутаты Московской областной думы поддержали законопроект о введении в России QR-кодов на транспорте и для посещения общественных мест, сообщает телеканал 360.

Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах обсудят в регионах

В случае принятия федерального закона, с 1 февраля QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, понадобится для посещения магазинов непродовольственных товаров, общепита, кинотеатров, спортивных мероприятий и прочего, а также при покупке билетов на самолёт или поезд.

Ранее в Челябинске активисты-противники ковидных ограничений устроили потасовку с охраной областного парламента, пытаясь прорваться через пост в здание, где депутаты обсуждали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинДепутатыМосковская Область
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