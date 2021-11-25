Мособлдума поддержала законопроект о введении QR-кодов
Депутаты Московской областной думы поддержали законопроект о введении в России QR-кодов на транспорте и для посещения общественных мест, сообщает телеканал 360.
В случае принятия федерального закона, с 1 февраля QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, понадобится для посещения магазинов непродовольственных товаров, общепита, кинотеатров, спортивных мероприятий и прочего, а также при покупке билетов на самолёт или поезд.
Ранее в Челябинске активисты-противники ковидных ограничений устроили потасовку с охраной областного парламента, пытаясь прорваться через пост в здание, где депутаты обсуждали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- Мособлдума поддержала законопроект о введении QR-кодов
- Захарова: ВС Украины ведут наступательные действия в районах Донбасса
- Хинштейн прокомментировал увольнение главы ФСИН
- Парламент Молдавии одобрил выделение денег на погашение долга перед «Газпромом»
- В Кремле назвали основной задачей «сподвигнуть граждан на ревакцинацию»
- Песков прокомментировал недовольство россиян ограничениями из-за COVID-19
- Противники QR-кодов устроили митинг и драку с охранниками Заксобрания Челябинской области
- В Кремле прокомментировали назальную вакцину Путина
- Минздрав: Полис ОМС станет цифровым и будет оформляться автоматически при рождении
- Путин снял с поста главу ФСИН Александра Калашникова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru