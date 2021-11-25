Противники QR-кодов устроили митинг и драку с охранниками Заксобрания Челябинской области
Активисты-противники ковидных ограничений в Челябинске устроили потасовку с охраной областного парламента, пытаясь прорваться через пост в здание, где депутаты обсуждали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщает портал 74.RU.
В здание Заксобрания прибыли несколько нарядов полиции, чтобы успокоить митингующих. По данным портала, никто из активистов не был задержан.
Как сообщила начальник управления информационной политики Заксобрания Челябинской области Ольга Лихачева, пришедшим в здание парламента горожанам необходимо было заранее подать заявку на участие в заседании. К собравшимся вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, который «поговорит с людьми, узнает их требования, запишет всех на личный прием».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- Парламент Северной Осетии не поддержал законопроект о введении QR-кодов
- Мособлдума поддержала законопроект о введении QR-кодов
- Захарова: ВС Украины ведут наступательные действия в районах Донбасса
- Хинштейн прокомментировал увольнение главы ФСИН
- Парламент Молдавии одобрил выделение денег на погашение долга перед «Газпромом»
- В Кремле назвали основной задачей «сподвигнуть граждан на ревакцинацию»
- Песков прокомментировал недовольство россиян ограничениями из-за COVID-19
- Противники QR-кодов устроили митинг и драку с охранниками Заксобрания Челябинской области
- В Кремле прокомментировали назальную вакцину Путина
- Минздрав: Полис ОМС станет цифровым и будет оформляться автоматически при рождении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru