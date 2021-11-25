Противники QR-кодов устроили митинг и драку с охранниками Заксобрания Челябинской области

В здание Заксобрания прибыли несколько нарядов полиции, чтобы успокоить митингующих. По данным портала, никто из активистов не был задержан.

Как сообщила начальник управления информационной политики Заксобрания Челябинской области Ольга Лихачева, пришедшим в здание парламента горожанам необходимо было заранее подать заявку на участие в заседании. К собравшимся вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, который «поговорит с людьми, узнает их требования, запишет всех на личный прием».

