Противники QR-кодов устроили митинг и драку с охранниками Заксобрания Челябинской области

Активисты-противники ковидных ограничений в Челябинске устроили потасовку с охраной областного парламента, пытаясь прорваться через пост в здание, где депутаты обсуждали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщает портал 74.RU.

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В здание Заксобрания прибыли несколько нарядов полиции, чтобы успокоить митингующих. По данным портала, никто из активистов не был задержан.

Как сообщила начальник управления информационной политики Заксобрания Челябинской области Ольга Лихачева, пришедшим в здание парламента горожанам необходимо было заранее подать заявку на участие в заседании. К собравшимся вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, который «поговорит с людьми, узнает их требования, запишет всех на личный прием».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МитингКоронавирусЧелябинская Область
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