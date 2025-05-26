Авиаперевозчик Turkish Airlines начал отменять рейсы в Москву

Из-за вводившихся в ночь с 25 на 26 мая ограничений рейсы в Москву отменяет турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

В АТОР отметили, что сейчас отменены или прилетают не по графику до 60% рейсов, в том числе и турецкого авиаперевозчика.

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Туроператоры сообщили, что разбираются в ситуации, и призвали дожидаться сведений о новом времени вылета. В ряде случаев турецкий авиаперевозчик по техническим причинам вместо статуса задержки указывает на табло отмену рейса, пояснила гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.

«Мы получаем всю информацию и по мере поступления вносим изменения в бронирования. Агенты должны доносить новые сведения до путешественников. Туристам рекомендовано ожидать информации», — подчеркнула она.

Также о возможных изменениях в расписании рейсов в Москву предупредили пассажиров в воздушной гавани Санкт-Петербурга. Вместе с тем это гораздо менее существенные изменения, чем в преддверии Дня Победы. Коллапса в московском авиаузле не наблюдается, пояснили в АТОР.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что рост интенсивности атак ВСУ на российские аэропорты объясняется увеличением производственных мощностей украинской армии за счет западной помощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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