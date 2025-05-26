«С начала спецоперации такие атаки имеют практически ежедневный характер с небольшими перерывами длительностью не более трех дней. Количество беспилотных комплексов, которые участвуют одновременно в одной атаке, растет почти каждый день. Сначала это были единицы, затем десятки, затем сотни, сравнительно недавно был рекорд — 529 штук. Впоследствии Минобороны сообщило, что за четыре дня удалось сбить 1771 вражеский беспилотник. Это говорит о том, что производственные мощности ВСУ продолжают масштабироваться, украинские армия использует новые технические, тактические решения, апробирует их небольшими атаками и впоследствии совершает массированную атаку. Кроме того, если раньше атаки со стороны ВСУ были только ночью, то сейчас они идут и днем. Это говорит о том, что наши средства стали эффективнее, они одинаково успешно противостоят вражеским БПЛА как днем, так и ночью. План “Ковер” в российских аэропортах будут вводиться в радиусе 2000 километров от границы с Украиной, потому что самое дальнее, куда долетали украинские комплексы, — это Мурманская и Кировская области. Возможно, эта дальность вырастет, если они будут продолжать прогрессировать, если они будут использовать на борту реактивные двигатели, скорость вырастет с нынешних 100-200 км/ч до 400-500 км/ч», — сказал Кондратьев.

Собеседник НСН также заявил, что производство беспилотников на Украине сразу же остановится после прекращения помощи со стороны Запада, но Киев может усовершенствовать летательные аппараты.

«Продолжаться это может достаточно долго. Запас мощности у ВСУ большой, но нужно понимать, что все сложное технологическое оборудование для беспилотников самолетного типа дальнего радиуса действия Украине поставляет Запад. Если поставки будут прекращены, производство тут же остановится. Не думаю, что при таких масштабах производства они обладают достаточным запасом компонентов на своих складах», — добавил он.

В заключение Кондратьев заявил, что необходимо переходить от объектовой к эшелонированной защите критической инфраструктуры.

«Аэропорты закрываются, когда в их зоне ответственности есть вероятность появления беспилотных комплексов. Это может привести к столкновению пассажирского лайнера с беспилотным комплексом ВСУ. Нужно продолжать теми же темпами расширять группировку противовоздушной обороны и выстраивать многоэшелонную защиту. Сейчас это объектовая защита критической инфраструктуры, мы только переходим от объектовой к эшелонированной системе. Спрогнозировать, сколько времени это займет, сложно, потому что это очень дорого и тяжело. Эту задачу нужно решать только на уровне государства с точки зрения финансирования и доступа к военным технологиям», — подытожил он.

Ранее Кондратьев заявил, что меры по ограничению мобильной связи, реализуемые не только в крупных городах, но и на приграничных территориях, являются обоснованными и действенными. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

