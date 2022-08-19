Москвичи смогут протестировать систему онлайн-голосования 26 августа
Тестирование системы голосования перед муниципальными выборами в Москве пройдет 26 августа. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
В ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Костырко отметил, что 26 августа одновременно будут работать реальные участковые избирательные комиссии с подключенным электронным реестром и с 8:00 до 17:00 пройдёт тестовое электронное голосование.
Кроме того, сегодня был утверждён вопрос для тестового голосования. Как рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, москвичам будет предложен вопрос, который волнует всех горожан и подразумевает большое количество вариантов ответов. Это позволит тщательней провести тестирование системы. В итоге появился универсальный вопрос: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?».
Также Ковалев сообщил о том, что продолжается набор в корпус наблюдателей Общественной палаты. Сейчас сформировано около 70% корпуса, что составляет порядка 7 тысяч человек. Уже утвержден кодекс наблюдателя Общественной палаты Москвы на выборах и ближайшее время начнется их обучение.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Москвы пройдет с 9 по 11 сентября. Муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.
Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами сообщили, что на муниципальных выборах в российской столице будет гораздо легче убедиться в чистоте дистанционного голосования.
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