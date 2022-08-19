Москвичи смогут протестировать систему онлайн-голосования 26 августа

Тестирование системы голосования перед муниципальными выборами в Москве пройдет 26 августа. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

В ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Костырко отметил, что 26 августа одновременно будут работать реальные участковые избирательные комиссии с подключенным электронным реестром и с 8:00 до 17:00 пройдёт тестовое электронное голосование.

Кроме того, сегодня был утверждён вопрос для тестового голосования. Как рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, москвичам будет предложен вопрос, который волнует всех горожан и подразумевает большое количество вариантов ответов. Это позволит тщательней провести тестирование системы. В итоге появился универсальный вопрос: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?».